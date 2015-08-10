Агент Самба: «Нет такого, что мы отчаянно желаем покинуть «Динамо»

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Агент защитника «Динамо» Кристофера Самба Валид Бузид прокомментировал информацию о том, что его клиент не подошел турецкому «Трабзонспору».
«Наша стратегия: если хороший клуб вроде «Динамо» обратится по поводу Самба, может, мы рассмотрим предложение. Но нет такого, что мы отчаянно желаем покинуть «Динамо». «Динамо» – хороший клуб, в который пришел новый хороший тренер.
«Наша стратегия: если хороший клуб вроде «Динамо» обратится по поводу Самба, может, мы рассмотрим предложение. Но нет такого, что мы отчаянно желаем покинуть «Динамо». «Динамо» – хороший клуб, в который пришел новый хороший тренер.
«Трабзонспор» для нас – неинтересный проект, потому что они вылетели в первом же для себя раунде квалификации Лиги Европы, уступив македонскому клубу.
Они хотели заполучить Криса и делали все возможное, чтобы это произошло. Потом мы сказали, что у нас другие амбиции», – прокомментировал ситуацию агент игрока.