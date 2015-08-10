Агент Самба: «Нет такого, что мы отчаянно желаем покинуть «Динамо»

Кристофера Самба Валид Бузид прокомментировал информацию о том, что



«Наша стратегия: если хороший клуб вроде «Динамо» обратится по поводу Самба, может, мы рассмотрим предложение. Но нет такого, что мы отчаянно желаем покинуть «Динамо». «Динамо» – хороший клуб, в который пришел новый хороший тренер. Агент защитника «Динамо»прокомментировал информацию о том, что его клиент не подошел турецкому «Трабзонспору» «Наша стратегия: если хороший клуб вроде «Динамо» обратится по поводу Самба, может, мы рассмотрим предложение. Но нет такого, что мы отчаянно желаем покинуть «Динамо». «Динамо» – хороший клуб, в который пришел новый хороший тренер.

«Трабзонспор» для нас – неинтересный проект, потому что они вылетели в первом же для себя раунде квалификации Лиги Европы, уступив македонскому клубу.

Они хотели заполучить Криса и делали все возможное, чтобы это произошло. Потом мы сказали, что у нас другие амбиции», – прокомментировал ситуацию агент игрока.