Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агент Самба: «Нет такого, что мы отчаянно желаем покинуть «Динамо»

    Агент защитника «Динамо» Кристофера Самба Валид Бузид прокомментировал информацию о том, что его клиент не подошел турецкому «Трабзонспору».

    «Наша стратегия: если хороший клуб вроде «Динамо» обратится по поводу Самба, может, мы рассмотрим предложение. Но нет такого, что мы отчаянно желаем покинуть «Динамо». «Динамо» – хороший клуб, в который пришел новый хороший тренер.
    «Трабзонспор» для нас – неинтересный проект, потому что они вылетели в первом же для себя раунде квалификации Лиги Европы, уступив македонскому клубу.
    Они хотели заполучить Криса и делали все возможное, чтобы это произошло. Потом мы сказали, что у нас другие амбиции», – прокомментировал ситуацию агент игрока.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2015 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +73

      7582145698 11 августа 2015, 10:31

      Как обычно и рыбку съесть и на половой орган сесть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      commando 10 августа 2015, 17:40

      Ну да,да,так и было,один говорят,что жиробас им не нужен,2ые,резко,ой,Динамо очень хороший клуб,не хотим никуда уходить.Никому ведь и не нужны.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11