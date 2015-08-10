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    «Рубин» - «Ростов»: Шейдаев выйдет в стартовом составе

    Стали известны заявки команд на матч четвертого тура РФПЛ «Рубин» - «Ростов».

    «Рубин»: Рыжиков, Камболов, Кверквелия, Лемос, Котуньо, Оздоев, Георгиев, Билялетдинов, Канунников, Карадениз, Шейдаев.
    Запасные: Хагиги, Нестеренко, Кисляк, Портнягин, Дядюн, Набиуллин, Эдуардо, Муллин, Ахметов, Батов.
    «Ростов»: Джанаев, Маргасов, Навас, Баштуш, Новосельцев, Могилевец, Гацкан, Калачев, Канга, Думбия, Бухаров.
    Запасные: Гошев, Терентьев, Ахмаев, Ю Бен Су, Байрамян, Полоз, Трошечкин.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2015 17:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      mars6791 10 августа 2015, 19:54

      Превратили в детсад Рубин. Это Первая команда республики Ринат Саярович, а не молодежка. Думаю все увидели где тренер серьезных команд , а где тренер молодежных составов. 4 тура-0 очков-2 разгрома-сезон практически провален: выводы ясны, а Билялетдинов -тренер молодежки вот его коронное место. Браво Курбан Бекиевич, Казань вас помнит, даже покинув Рубин вы продолжаете его учить - правда жестко, как соперник который ничего не прощает.

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      Рейтинг: +27

      uran102 10 августа 2015, 18:30

      удачи ему...

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      Рейтинг: +10

      FMG_FCRK 10 августа 2015, 17:40

      Билялетдинову респект, за философию где играют талантливые молодые футболисты!

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