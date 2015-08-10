«Рубин» - «Ростов»: Шейдаев выйдет в стартовом составе

Превратили в детсад Рубин. Это Первая команда республики Ринат Саярович, а не молодежка. Думаю все увидели где тренер серьезных команд , а где тренер молодежных составов. 4 тура-0 очков-2 разгрома-сезон практически провален: выводы ясны, а Билялетдинов -тренер молодежки вот его коронное место. Браво Курбан Бекиевич, Казань вас помнит, даже покинув Рубин вы продолжаете его учить - правда жестко, как соперник который ничего не прощает.
Стали известны заявки команд на матч четвертого тура РФПЛ «Рубин» - «Ростов».
«Рубин»: Рыжиков, Камболов, Кверквелия, Лемос, Котуньо, Оздоев, Георгиев, Билялетдинов, Канунников, Карадениз, Шейдаев.
Запасные: Хагиги, Нестеренко, Кисляк, Портнягин, Дядюн, Набиуллин, Эдуардо, Муллин, Ахметов, Батов.
«Ростов»: Джанаев, Маргасов, Навас, Баштуш, Новосельцев, Могилевец, Гацкан, Калачев, Канга, Думбия, Бухаров.
Запасные: Гошев, Терентьев, Ахмаев, Ю Бен Су, Байрамян, Полоз, Трошечкин.
«Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию поединка.