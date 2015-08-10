Зе Луиш: «Уже начал понимать философию игры «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш поделился своими впечатлениями от первого месяца игры в РФПЛ.

— Как Вы можете оценить игру с «Крыльями»?

— Игра была хорошей, у нас многое получалось, а главное – получилось добиться победы. Думаю, что команда выглядела хорошо, и что мы выиграли заслуженно, во всяком случае сделали все для этого.

— Как Вы оцените вашу игру?

— Если честно, не очень, я нахожусь сейчас в стадии адаптации в команде, так как я приехал уже после начала подготовительного периода, я знаю, что мне надо набирать физические кондиции, и работать постепенно шаг за шагом. Я уже начал понимать философию игры команды и роль «Спартака» в России.

— Понравилась ли Вам поддержка наших болельщиков, многие из которых приехали издалека?

— Фантастическая поддержка! Я оценил уровень поддержки команды, и это показывает, что «Спартак» — необычная команда для страны.

— Во всех городах страны ожидается нечто подобное…

— Это здорово! Это важно для нас и реально очень помогает! Так как в позапрошлом туре.

— Когда же мы увидим еще голов от Зе Луиша?

— Я буду делать все для этого, стараться, и уверен, что старание не пройдет даром. Я уверен, что у меня еще будут шансы, и я смогу принести радость болельщикам «Спартака».