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    Оксфорд: «Тоттенхэму» оказался не нужен»

    16-летний защитник «Вест Хэма» Рис Оксфорд, дебютировавший в АПЛ в этот уикэнд в матче с «Арсеналом», рассказал, что произошедшее было для него полной неожиданностью.

    «Какой-то период времени я был в «Тоттенхэме», однако я им оказался не нужен. После этого я перешел в «Вест Хэм», это был лучший вариант для меня.
    «Вест Хэм» дает шансы молодым игрокам. В прошлом сезоне я несколько раз оказывался в заявке на матч. Я ждал, что в этом году буду рядом с основной командой.
    Но на что я точно не рассчитывал, так это на место в стартовом составе в матче с «Арсеналом», – сказал 16-летний игрок.

    Источник: Sports.ru

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    10.08.2015 14:56
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 10 августа 2015, 15:19

      ну и он хорошо справился, судя по результату игры!

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