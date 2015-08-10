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    Аленичев приедет на матч между «Арсеналом» и «Газовиком»

    Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев не забывает тульский «Арсенал», свою бывшую команду, с которой он прошел путь от любительского дивизиона до Премьер-лиги. На сегодняшнем матче 6-го тура ФНЛ между «Арсеналом» и «Газовиком» ожидается присутствие специалиста.

    «На матче«Арсенал» - «Газовик» ждем дорогого гостя — главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева!», — сообщается в микроблоге «Арсенала» в Twitter.

    Источник: ФК «Арсенал» Тула

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    10.08.2015 14:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 10 августа 2015, 16:42

      ДЗЮБА поучился бы- ждем АРТЕМКУ НА ОТКРЫТИИ АРЕНЫ- разорвут болелы этого дрочиллу

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