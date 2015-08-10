Аленичев приедет на матч между «Арсеналом» и «Газовиком»

Главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев не забывает тульский «Арсенал», свою бывшую команду, с которой он прошел путь от любительского дивизиона до Премьер-лиги. На сегодняшнем матче 6-го тура ФНЛ между «Арсеналом» и «Газовиком» ожидается присутствие специалиста.



«На матче«Арсенал» - «Газовик» ждем дорогого гостя — главного тренера «Спартака» Дмитрия Аленичева!», — сообщается в микроблоге «Арсенала» в Twitter.