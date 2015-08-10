«Газпром» будет спонсировать Лигу чемпионов до 2018 года

Российская нефтяная компания «Газпром», известная футбольным болельщикам как спонсор «Зенита», «Шальке-04» и «Челси», продолжит финансировать крупнейший европейский клубный турнир Лигу чемпионов.



Предыдущий контракт действовал с 2012 года до окончания предыдущего розыгрыша кубка, но сегодня стало известно, что еще как минимум три сезона «Газпром» будет спонсировать проведение турнира.