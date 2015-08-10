«Газпром» будет спонсировать Лигу чемпионов до 2018 года

Не знаю насколько правда, но Гитлер болел и спонсировал Шальке.. Теперь этот клуб в Европе ассоциируется с нацизмом и антисемитизмом... Интересно почему российская госкомпания выбрала именно эту команду, когда есть, например, более "незапятнанная" Герта из Берлина.. ? И напоследок, лучше поддерживать отечественный футбол, никому не в обиду, ну хотя бы тот же Спартак или любую другую команду.. и тогда в таблице коэффициентов повыше могли бы быть.. Играю в PES 2013, ну очень нравиться, что там 3 команды от России, 2 от Украины, про Белоруссию не помню... Есть к чему стремиться, надо России и Украине попытаться обогнать Португалию и Францию.. и будет счастье и нам и вам :) а так только счастливы болельщики Шальке )
Российская нефтяная компания «Газпром», известная футбольным болельщикам как спонсор «Зенита», «Шальке-04» и «Челси», продолжит финансировать крупнейший европейский клубный турнир Лигу чемпионов.
Предыдущий контракт действовал с 2012 года до окончания предыдущего розыгрыша кубка, но сегодня стало известно, что еще как минимум три сезона «Газпром» будет спонсировать проведение турнира.