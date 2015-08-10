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    «Газпром» будет спонсировать Лигу чемпионов до 2018 года

    Российская нефтяная компания «Газпром», известная футбольным болельщикам как спонсор «Зенита», «Шальке-04» и «Челси», продолжит финансировать крупнейший европейский клубный турнир Лигу чемпионов.

    Предыдущий контракт действовал с 2012 года до окончания предыдущего розыгрыша кубка, но сегодня стало известно, что еще как минимум три сезона «Газпром» будет спонсировать проведение турнира.

    Источник: ТАСС

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    10.08.2015 14:26
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12

      Roman1988 19 августа 2015, 01:21

      Не знаю насколько правда, но Гитлер болел и спонсировал Шальке.. Теперь этот клуб в Европе ассоциируется с нацизмом и антисемитизмом... Интересно почему российская госкомпания выбрала именно эту команду, когда есть, например, более "незапятнанная" Герта из Берлина.. ? И напоследок, лучше поддерживать отечественный футбол, никому не в обиду, ну хотя бы тот же Спартак или любую другую команду.. и тогда в таблице коэффициентов повыше могли бы быть.. Играю в PES 2013, ну очень нравиться, что там 3 команды от России, 2 от Украины, про Белоруссию не помню... Есть к чему стремиться, надо России и Украине попытаться обогнать Португалию и Францию.. и будет счастье и нам и вам :) а так только счастливы болельщики Шальке )

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      Рейтинг: +12

      Roman1988 19 августа 2015, 01:02

      Неужели никто не заметил, что на этой недели Шахтёр Донецк играет с австрийским Рапидом, а через неделю с румынским "грандом"... Администрация, исправьте пожалуйста... Для школьников Рапид из Вены и Рапид из Бухареста - это 2 разные команды..

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      Рейтинг: +13

      Lazialez 18 августа 2015, 14:14

      лучше бы все бабосы в строительство стадионов и развития спорта в России вбухали бы-пользы больше было бы....

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      Рейтинг: +2

      arkadiya 17 августа 2015, 01:16

      а что челси с абрамычем бедствуют? и нефтяная ли компания по доле прибыли?

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 10 августа 2015, 17:07

      Меня бы проспонсировал...

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 10 августа 2015, 16:40

      В надежде дойти до полуфинала.

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      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 10 августа 2015, 16:09

      Странная штука эти полезные ископаемые.
      Пока они в земле, то народные. А как достанут на поверхность, то уже какого-то дяди.

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 10 августа 2015, 15:51

      В стране за пределами Москвы и Питера нищета и разруха,,,,, А госкомпания на футбол подсела мало Зенита было так теперь и Шальке и ЛЧ ....Маразм плоный

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 > slavutiq70 10 августа 2015, 15:56

      Добалю за всю историю Росси у нас в городе не открыли не одного завода не построили не одной больницы, не было построено не одной школы.А во времена плохого всеми не любимого СССР было построено 20 школ 5 больниц и 5 заводов с численностью рабочих примерно 10000 каждый

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      Рейтинг: +665

      Snerg > slavutiq70 11 августа 2015, 16:35

      шальке спонсируют давно))) раньше чем зенит начали)
      9 октября 2006 года спонсором клуба стала российская компания «Газпром». За 5 с половиной лет немецкий клуб получил от «Газпрома» 125 млн евро. 17 мая 2011 года прошли переговоры, по итогам которых сотрудничество было продлено до 30 июня 2017 года[4

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      Рейтинг: +100

      mixon73 10 августа 2015, 15:44

      лучше бы Российский клуб проспонсировали

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      Рейтинг: +32

      гус хиддинк 10 августа 2015, 15:36

      Чтобы хохлы, участвующие в ней обсирали Россию?

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