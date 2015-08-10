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    Сегодня «Росгосстрах» станет титульным спонсором РФПЛ

    Сегодня в РФПЛ должны объявить, что компания «Росгосстрах», которая уже была титульным спонсором турнира с 2006 по 2010 год, вернется в российский чемпионат. Договор будет рассчитан на три года.

    Напомним, что с 2011 по 2015 год титульным спонсором чемпионата была другая страховая компания – «Согаз». Сотрудничество прекратилось после завершения предыдущего сезона, а в новом турнире до настоящего момента спонсора не было.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.08.2015 12:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 10 августа 2015, 15:20

      нравится мне подход наших чиновников - взяли и назначили спонсора,потому что у росгосстраха до недавнего времени были некоторые проблемы - нарушения финансового характера,а тут даётся возможность искупить или реабилитироваться перед государством в лице её вотчины-РФПЛ.

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      Рейтинг: +28

      Real chempion 10 августа 2015, 14:41

      Ура!)) Ещё ролик старый перед матчами верните и прям ностальгия будет))

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      Рейтинг: +28

      Real chempion > 13 августа 2015, 21:07

      На сербском ТВ старый ЧР показывают?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 августа 2015, 14:15

      Видать сверху надавили на компанию и те дали добро

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