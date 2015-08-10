Сегодня «Росгосстрах» станет титульным спонсором РФПЛ

Сегодня в РФПЛ должны объявить, что компания «Росгосстрах», которая уже была титульным спонсором турнира с 2006 по 2010 год, вернется в российский чемпионат. Договор будет рассчитан на три года.



Напомним, что с 2011 по 2015 год титульным спонсором чемпионата была другая страховая компания – «Согаз». Сотрудничество прекратилось после завершения предыдущего сезона, а в новом турнире до настоящего момента спонсора не было.