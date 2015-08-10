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    Файзулин: «Наверное, у Кержакова с Виллаш-Боашем был конфликт»

    Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин рассказал о причинах перевода нападающего Александра Кержакова во вторую команду петербуржцев.
    - Когда стало понятно, что при Виллаш-Боаше у Кержакова в «Зените» перспектив нет?

    - Я до последнего времени этого не знал. Удивился, узнав, что Саша с нами не едет на сбор.
    - Когда убедились, что Кержаков у Виллаш-Боаша не фаворит?

    - В командах с такими задачами понятие «фаворит у тренера» очень условно и непрочно. Кержаков в прошлом сезоне тоже играл и, забей Саша в некоторых сложных матчах пару-тройку мячей, тоже бы мог стать у тренера фаворитом.
    - То есть причины отказа от него – исключительно футбольные?

    - (После долгой паузы.) Наверное, у них с Виллаш-Боашем был и конфликт.
    - На тренировке?

    - С моей стороны будет неправильно это рассказывать.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    10.08.2015 12:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17

      КАПА и КАРТЕЛЬ 10 августа 2015, 17:22

      У Боомжа с головой конфликт

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