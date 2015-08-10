Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Рубин» - «Ростов» – на «Бомбардире»

    "Рубин" и "Ростов" находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но результат сегодняшнего матча непредсказуем. Курбан Бердыев приезжает в некогда родную Казань с командой, которая не потерпела ни одного поражения в текущем первенстве. Однако все серии когда-нибудь заканчиваются. Возможно, подопечных Билялетдинова «прорвет» именно сегодня и они не только забьют свой первый гол в чемпионате, но и наберут первые очки.
    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Рубин" -"Ростов". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 18:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2015 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11