Видеотрансляция матча «Рубин» - «Ростов» – на «Бомбардире»

"Рубин" и "Ростов" находятся на разных полюсах турнирной таблицы, но результат сегодняшнего матча непредсказуем. Курбан Бердыев приезжает в некогда родную Казань с командой, которая не потерпела ни одного поражения в текущем первенстве. Однако все серии когда-нибудь заканчиваются. Возможно, подопечных Билялетдинова «прорвет» именно сегодня и они не только забьют свой первый гол в чемпионате, но и наберут первые очки.
У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Рубин" -"Ростов". Комментатор – Ковалев Андрей. Начало в 18:00, не пропустите!