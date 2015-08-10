Дядюн: «В «Динамо» я заработал 140 миллионов»

«Новая Газета» опубликовала письмо, которое было написано нападающим Владимиром Дядюном в сентябре прошлого года на имя бывшего президента РФС Николая Толстых в ответ на требования агента футболиста Владимира Дейнеки выплатить примерно 13,5 миллионов рублей, которые футболист должен был отдать ему в течение сезона-2013/14 года в соответствии с условиями агентского договора.





В письме футболист рассказывает об обстоятельствах своего перехода в московское «Динамо». В частности, о выплатах своему агенту .

«У меня действительно был заключен 26.10.11 агентский договор с данным агентом. Данный агент действительно участвовал в подписании мной трудового договора с «Динамо-Москва».



Но я ничего не должен данному агенту, так как все заплатил ему, причем сумму гораздо большую, чем было оговорено агентским договором.

<…> За период моей карьеры в «Динамо» мной было выплачено агенту порядка 54 000 000 рублей. При этом всего за 12 месяцев контракта с «Динамо-Москва» мной было заработано около 140 000 000 рублей. То есть агентское вознаграждение составило почти 40% от моего дохода, тогда как по заключенному нами соглашению должно было составить 10%.



Агент утверждает, что выплаченные мной ему пять сумм (всего 2,5 миллиона рублей) были займом, который он вернул. Это неправда. Эти деньги переводились мной на личный счет агента как 10% комиссии от моего заработка. Впоследствии агент просил меня подписать бумаги о том, что якобы это заем, который он будто бы вернул. На самом деле никакого займа не было, как не было и возврата денег.

Мотивировал агент это тем, что у него могут быть неприятности с РФС, поскольку деньги переводились на его личный счет, а не на счет ИП, как того требует регламент РФС по агентской деятельности.



Также при моем переходе в «Динамо» г н Дейнека объяснил мне, что подъемные в размере 58 841 380 рублей, которые клуб должен будет мне выплатить, я должен буду практически все отдать. Как мне объяснил г н Дейнека, часть этих денег пойдет ему в качестве комиссии от клуба, которую вписывают в мои подъемные, а часть денег ему надо раздать разным людям, имевшим отношение к моему переходу в «Динамо», в том числе и клубным функционерам, чтобы обеспечить мне комфортное будущее в клубе. Как только «Динамо» перевело эти деньги (23.07.2013), порядка 51 миллиона рублей, мной 24.07.2013 были обналичены и переданы г ну Дейнеке, который также еще взял с меня 10 процентную комиссию с оставшихся у меня денег.



Как я понял впоследствии, я стал жертвой нечистоплотного коммерсанта, который за счет моей неосведомленности решил обогатиться. Я узнал, что, оказывается, агент не имеет права даже косвенно (как было в моем случае) получать деньги и с футболиста, и с клуба. Я также узнал, что никому никаких денег в «Динамо» передавать не было нужно, и фактически все деньги были присвоены г ном Дейнекой.

Выяснив все это, я в январе 2014 года звонил в комиссию по агентской деятельности РФС и сообщил, что разрываю агентское соглашение с г ном Дейнекой.



Я готов представить в РФС документы, sms-сообщения и различные свидетельские показания в поддержку моей позиции».



Издание сообщает, что Николай Толстых от комментариев отказался, а связаться с бывшим исполнительным директором «Динамо» Василием Шергиным не удалось, Дядюн обсуждать свое письмо не стал, а слова агентов о присвоении игроком всей суммы подъемных прокомментировал емко: «Бог им судья».