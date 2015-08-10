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    Дядюн: «В «Динамо» я заработал 140 миллионов»

    «Новая Газета» опубликовала письмо, которое было написано нападающим Владимиром Дядюном в сентябре прошлого года на имя бывшего президента РФС Николая Толстых в ответ на требования агента футболиста Владимира Дейнеки выплатить примерно 13,5 миллионов рублей, которые футболист должен был отдать ему в течение сезона-2013/14 года в соответствии с условиями агентского договора.

    В письме футболист рассказывает об обстоятельствах своего перехода в московское «Динамо». В частности, о выплатах своему агенту .
    «У меня действительно был заключен 26.10.11 агентский договор с данным агентом. Данный агент действительно участвовал в подписании мной трудового договора с «Динамо-Москва».

    Но я ничего не должен данному агенту, так как все заплатил ему, причем сумму гораздо большую, чем было оговорено агентским договором.
    <…> За период моей карьеры в «Динамо» мной было выплачено агенту порядка 54 000 000 рублей. При этом всего за 12 месяцев контракта с «Динамо-Москва» мной было заработано около 140 000 000 рублей. То есть агентское вознаграждение составило почти 40% от моего дохода, тогда как по заключенному нами соглашению должно было составить 10%.

    Агент утверждает, что выплаченные мной ему пять сумм (всего 2,5 миллиона рублей) были займом, который он вернул. Это неправда. Эти деньги переводились мной на личный счет агента как 10% комиссии от моего заработка. Впоследствии агент просил меня подписать бумаги о том, что якобы это заем, который он будто бы вернул. На самом деле никакого займа не было, как не было и возврата денег.
    Мотивировал агент это тем, что у него могут быть неприятности с РФС, поскольку деньги переводились на его личный счет, а не на счет ИП, как того требует регламент РФС по агентской деятельности.

    Также при моем переходе в «Динамо» г н Дейнека объяснил мне, что подъемные в размере 58 841 380 рублей, которые клуб должен будет мне выплатить, я должен буду практически все отдать. Как мне объяснил г н Дейнека, часть этих денег пойдет ему в качестве комиссии от клуба, которую вписывают в мои подъемные, а часть денег ему надо раздать разным людям, имевшим отношение к моему переходу в «Динамо», в том числе и клубным функционерам, чтобы обеспечить мне комфортное будущее в клубе. Как только «Динамо» перевело эти деньги (23.07.2013), порядка 51 миллиона рублей, мной 24.07.2013 были обналичены и переданы г ну Дейнеке, который также еще взял с меня 10 процентную комиссию с оставшихся у меня денег.

    Как я понял впоследствии, я стал жертвой нечистоплотного коммерсанта, который за счет моей неосведомленности решил обогатиться. Я узнал, что, оказывается, агент не имеет права даже косвенно (как было в моем случае) получать деньги и с футболиста, и с клуба. Я также узнал, что никому никаких денег в «Динамо» передавать не было нужно, и фактически все деньги были присвоены г ном Дейнекой.
    Выяснив все это, я в январе 2014 года звонил в комиссию по агентской деятельности РФС и сообщил, что разрываю агентское соглашение с г ном Дейнекой.

    Я готов представить в РФС документы, sms-сообщения и различные свидетельские показания в поддержку моей позиции».

    Издание сообщает, что Николай Толстых от комментариев отказался, а связаться с бывшим исполнительным директором «Динамо» Василием Шергиным не удалось, Дядюн обсуждать свое письмо не стал, а слова агентов о присвоении игроком всей суммы подъемных прокомментировал емко: «Бог им судья».

    Источник: Новая газета

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    10.08.2015 10:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +14

      CHAMPION-777 11 августа 2015, 01:03

      бред,140мл в год дядюну.......... лимит сцука.....

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      Рейтинг: +23

      maximN1 10 августа 2015, 19:58

      Дядюн кто такой))). Это чистый распил средств ВТБ, чинуши с агентами обогощаются через лоховатых молодых футболистиков!!

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      Рейтинг: +105

      igorek25 10 августа 2015, 16:23

      Цена "продукта" должно соответствовать его качеству.Когда с ними заключают такие контракты, о чем думают работодатели? Не оценивали бы в такие суммы, те бы столько не получали. Дело не в Дядюне, дело в системном сбое.

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      Рейтинг: +10

      avangardomsk 10 августа 2015, 14:46

      !!!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 августа 2015, 13:58

      140 лямов на тот момент когда доллар был в районе 35 рублей, а евро в районе 45, получается что годовая зарплата Дядюна была 3 ляма евро, плюс более 1 ляма евро подъёмные за подписанный контракт... Платить Дядюну... Столько... Я х.ею... Мир явно тр..хнулся...

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      Рейтинг: +6

      stasonsmur 10 августа 2015, 13:43

      Вот придурки, ДЯДЮН-футболист епт!!! я согласен Халку платить бабки - так как он один играет в этом Чемпионате, но этим дворовым игрокам за что(((((( да за такие зарплаты только наша сборная и должна быть всегда ПЕРВОЙ!

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      Рейтинг: +22

      Genario 10 августа 2015, 12:49

      140 000 000 ?????? WHAT? Простите, за что платят такие деньги этим человекам в форме футболистов?

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      Рейтинг: +84

      bw17 10 августа 2015, 12:07

      Менты.. Что вы хотите ))

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 августа 2015, 11:58

      Попробовали бы поиграть за 35 т.р. в месяц,игроки хреновы

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 10 августа 2015, 10:57

      К тебе стучатся рэкетеры, открывай дверь

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