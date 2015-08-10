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    Веденеев: «Всем россиянам в «Зените» надо прочитать интервью Мунтяна»

    Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал матч его бывшей команды против «Уфы». Специалист отметил, что у многих игроков «Зенита» есть проблемы с техникой, которые тянутся еще со времен детской школы.


    «Мне кажется, что занятиями с российскими игроками должны плотней заняться российские помощники Андре Виллаш-Боаша - Игорь Симутенков и Сергей Семак. Надо устранять те пробелы, которые шлейфом тянутся за многими нашими футболистами еще из детской школы. И таких пробелов полно!
    Понимаю, что это непросто. Поэтому для начала надо убедить каждого российского миллионера в команде, что потеря мяча в штрафной неприемлема. Отложилось в памяти стародавнее интервью центрального полузащитника киевского «Динамо» и сборной СССР Владимира Мунтяна. Надо бы собрать всех россиян в «Зените» и выдержки из него зачитать.
    Мунтян говорит: в какой-то момент ощущение дистанции, на которую мне надо сделать передачу, стало уходить. Взял мячи и отправился в спортивный зал. Там в углу висели гимнастические кольца. Мячи были разного веса: и футбольные в разной степени накачанные, и волейбольные, и баскетбольные. И в течение нескольких недель в свободнее время исправно бил с разного расстояния в цель, по кольцам. Так вернул ощущение мяча.
    Тренировка всегда приносит результат. Желаю такой же работы нашим парням. Тогда кто-то из них тоже, может быть, даже и Дзюба, который пришел в «Зенит» за титулами, как он сам сказал, станет, как и Мунтян, семикратным чемпионом страны», - сказа Веденеев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    10.08.2015 09:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3930

      Kollljan 10 августа 2015, 17:36

      Не искоренима в наших людях тяга к халяве: меньше работать, а больше получить.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 августа 2015, 13:36

      все правильно сейчас футболом занимаются процентов 80 из зи бабла а не ради самой игры туда идут те кто не хочет учиться потом работать легче просто немного попинать мячик и ты уже почти миллионер ну или почти средне статический упакованный россиянин и будут они после тренировок идти и пинать мячи по каким то кольцам когда их ждут их железные кони и планшема смартфоны или РS

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 10 августа 2015, 11:32

      Просто Мунтян больше всего остального любил играть в футбол. А сейчас с этим сложно.
      Хотя примеры есть: вот тот же Данни.

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