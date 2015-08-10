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    Вальбуэна: «Динамо» на правильном пути»

    Полузащитник Динамо» Матье Вальбуэна дал небольшое интервью клубному каналу «Динамо-ТВ» по итогам матча с 4-го тура РФПЛ с «Анжи». Напомним, встреча закончилась победой победой москвичей (3:2), а победный гол с пенальти забил французский легионер "Динамо".


    «Игра против «Анжи» была сложной. Не удалось нам начало матча, дважды пришлось отыгрываться. Со старта сезона мы три тура никак не могли выиграть, и очень важно было победить в этот раз.

    Хозяева произвели сильное впечатление. Из всех, с кем мы сыграли в этом сезоне, особняком идет «Зенит», а следом по уровню игры поставлю именно «Анжи». Странно, что они занимают последнее место, – должны исправлять ситуацию.

    Перед началом этого сезона мы понесли потери. От нас ушел Кевин Кураньи, ряд других футболистов, появился новый главный тренер. Это не может не влиять на игру команды, но с каждым новым матчем мы понимаем друг друга лучше. Есть талантливая, амбициозная молодежь. Становление команды – дело не одного дня, но в целом «Динамо» на правильном пути», – отметил полузащитник.

    Источник: ФК «Динамо»

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    10.08.2015 09:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 10 августа 2015, 13:43

      Динамо на правильном пути. Куда?
      Правильно, туда.
      Вы догадливы!

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    • ...
      Рейтинг: +10

      moment of Glory 10 августа 2015, 10:52

      Прощальный аккорд.

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