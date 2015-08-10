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    Сабатини: «Лучший трансфер «Ромы» еще впереди»

    Спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини намекнул, что трансфер Эдина Джеко из «Манчестер Сити» не будет последним для клуба клуба в летнее трансферное окно.

    «Джеко – отличный игрок, но я надеюсь, что лучший трансфер «Ромы» ещё впереди. Я рад, что этот переход состоялся. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать команду конкурентоспособной», – сказал Сабатини.
    По информации Football Italia, в ближайшие дни медосмотр в клубе пройдёт защитник «ПСЖ» Лукас Динь.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.08.2015 09:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +29

      Лобстер 10 августа 2015, 09:43

      лучший трафнсфер это покупка Зомбия....такой лучший что теперь хоть бесплатно готовы его отдать....

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