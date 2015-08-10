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    Татарчук: «ЦСКА не помогает. Я же не играл за этот клуб»

    Бывший полузащитник ЦСКА, чемпион СССР 1991 года, олимпийский чемпион Сеула Владимир Татарчук рассказал, как болельщики помогли ему собрать деньги на лечение от онкологического заболевания.


    «Здоровье? Терпимо. После операций и курсов химиотерапии наступила ремиссия. В основном лежу дома. На улицу выхожу, гуляю минут 15-20. Больше всего хочется поиграть в футбол, но уже два с половиной года противопоказана любая нагрузка.В какой-то момент вообще весил 54 килограмма. Теперь – 60. В 18 лет это был мой игровой вес.

    Помогает ли ЦСКА? Нет. Зачем мне помогать? Я же не играл за этот клуб, не выводил его из первой лиги в высшую, не становился чемпионом, не выигрывал Кубок… Зато болельщики помнят, собрали деньги на три операции. Огромное спасибо всем за поддержку», - рассказал Татарчук.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2015 08:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +28

      Spark333 10 августа 2015, 16:14

      ЦСКА-Великий клуб!!!

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      Рейтинг: +10

      Domosed 10 августа 2015, 14:08

      Нельзя забывать. Владимир замечательный футболист и патриот клуба. Уверен, это досадная оплошность. Исправлять нужно срочно. Уверен, Евгений Ленорович ситуацию исправит.

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      Рейтинг: +326

      SHMEL 10 августа 2015, 13:48

      Вот это плохо.Думаю руководство ЦСКА исправит эту досадную ошошибку.Володе здоровья.

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      Рейтинг: +296

      Raulya 10 августа 2015, 12:55

      Цска большой минус за это.... Нужно помнить и помогать своим игрокам...

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      Рейтинг: +64

      Chuyskiy Spartanec 10 августа 2015, 12:30

      позорище!!!

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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 10 августа 2015, 10:46

      Стоимость лечения, любой игрок цска за неделю на унитаз спускает, а помочь жопа залипла...

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      Рейтинг: +12

      Gringo 10 августа 2015, 09:30

      Хороший был игрок, один из основополагающих в ЦСКА 80-х, 90-х гг.
      Неприятно, конечно видеть такое отношение со стороны клуба ЦСКА. Эээхх ппаршивые Кокорины, ваши бы зарплаты, хотя бы малую часть их да в нужное русло, типа ветеранам футбола, которым требуется помощь... Но они же возможно недочеловеки...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 августа 2015, 09:05

      Здоровья, Володя! А вот бездействие и равнодушие Гинера удивляет?! Может он ничего не знал? Ну теперь Бабаев ему доложит.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 10 августа 2015, 08:41

      ЦСКА, проснись!

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