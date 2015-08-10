Ширер: «В «Челси» Стоунс может учиться у лучшего защитника АПЛ всех времен»

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что переход защитника «Эвертона» Джона Стоунса в «Челси» будет шагом вперед в его карьере.

«В случае трансфера он мог бы играть под руководством лучшего тренера Премьер-лиги. При этом он будет смотреть и учиться у лучшего защитника, когда-либо игравшего в АПЛ, – Джона Терри. Слышал, что Рио Фердинанд говорил, что этот переход будет неудачным решением для Стоунса. Я же считаю, что это будет потрясающий трансфер», – сказал Ширер.



Напомним, «Эвертон» согласен продать своего защитника в «Челси» за 35 миллионов фунтов.