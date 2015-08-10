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    Ширер: «В «Челси» Стоунс может учиться у лучшего защитника АПЛ всех времен»

    Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что переход защитника «Эвертона» Джона Стоунса в «Челси» будет шагом вперед в его карьере.

    «В случае трансфера он мог бы играть под руководством лучшего тренера Премьер-лиги. При этом он будет смотреть и учиться у лучшего защитника, когда-либо игравшего в АПЛ, – Джона Терри. Слышал, что Рио Фердинанд говорил, что этот переход будет неудачным решением для Стоунса. Я же считаю, что это будет потрясающий трансфер», – сказал Ширер.

    Напомним, «Эвертон» согласен продать своего защитника в «Челси» за 35 миллионов фунтов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.08.2015 08:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 10 августа 2015, 10:31

      да чушь это. грязным делишкам только и научится у него. У Ивановича пускай учится

      0
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 10 августа 2015, 08:39

      Фердинанд - типичная "обиженка".

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