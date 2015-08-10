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    «Реал» впервые с 2011 года не забивает в двух играх подряд

    Мадридский «Реал» второй матч подряд не сумел забить гол в ворота соперника. Накануне «сливочные» в Норвегии сыграли нулевую ничью в товарищеском матче с местной «Волеренгой». В предыдущей контрольной игре мадридский клуб уступил в среду «Баварии» (0:1) в финале Audi Cup.


    Таким образом, «Реал» не забил в двух матчах подряд впервые с 2011 года, когда при Жозе Моуринью в чемпионате Испании сначала проиграл «Леванте» (0:1), после чего сыграл вничью с «Расингом» (0:0).

    Напомним, что на прошедшем Международном кубке чемпионов два матча с участием "Реала" также завершились без забитых мячей. Со счетом 0:0 "сливочные" сыграли против итальянских "Ромы" и "Милана".

    Источник: AS

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    10.08.2015 07:56
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      itrem95 10 августа 2015, 09:04

      Реал не забил в 2 ТОВАРИЩЕСКИХ играх
      И это прям такое достижение, раз сделали новость?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ilgar_zxc 10 августа 2015, 08:37

      Ну это же Бенитес.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Footlife 10 августа 2015, 08:34

      Это Бенитес, Детка!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 10 августа 2015, 08:21

      Начало конца.

      1
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