«Реал» впервые с 2011 года не забивает в двух играх подряд

Мадридский «Реал» второй матч подряд не сумел забить гол в ворота соперника. Накануне «сливочные» в Норвегии сыграли нулевую ничью в товарищеском матче с местной «Волеренгой». В предыдущей контрольной игре мадридский клуб уступил в среду «Баварии» (0:1) в финале Audi Cup.



Таким образом, «Реал» не забил в двух матчах подряд впервые с 2011 года, когда при Жозе Моуринью в чемпионате Испании сначала проиграл «Леванте» (0:1), после чего сыграл вничью с «Расингом» (0:0).



Напомним, что на прошедшем Международном кубке чемпионов два матча с участием "Реала" также завершились без забитых мячей. Со счетом 0:0 "сливочные" сыграли против итальянских "Ромы" и "Милана".