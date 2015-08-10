Полузащитник «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне близок к переходу в «Манчестер Сити». "Горожане" пытаются подписать 24-летнего бельгийца до воскресенья, когда команде предстоит сыграть матч 2-го тура чемпионата Англии против «Челси».



«Вольфсбург» намерен выручить от продажи хавбека 50 миллионов фунтов, тогда как «Сити» надеется купить игрока за 40 миллионов плюс 6 миллионов в виде бонусов.



Ранее спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявлял, что футболист на 99, 9 % останется в команде.