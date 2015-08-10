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    Де Брюйне близок к переходу в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне близок к переходу в «Манчестер Сити». "Горожане" пытаются подписать 24-летнего бельгийца до воскресенья, когда команде предстоит сыграть матч 2-го тура чемпионата Англии против «Челси».


    «Вольфсбург» намерен выручить от продажи хавбека 50 миллионов фунтов, тогда как «Сити» надеется купить игрока за 40 миллионов плюс 6 миллионов в виде бонусов.

    Ранее спортивный директор «Вольфсбурга» Клаус Аллофс заявлял, что футболист на 99, 9 % останется в команде.

    Источник: Daily Mail

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    10.08.2015 06:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      ZSBG 10 августа 2015, 11:46

      Остановите пацана

      0
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      Рейтинг: +10

      Maxim_Z 10 августа 2015, 11:06

      А собирался в Зенит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 10 августа 2015, 10:31

      скорей всего таки перейдет, но бабла вытрясти из мешка по максимуму не грех!

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      Рейтинг: +12

      Gringo 10 августа 2015, 09:40

      Правильно Волки не продавайте его в денежные мешки. Если уж отпускать, то в футбольную команду с традициями (Манчестер, но Юнайтед, Барселону, Ювентус, др.). Тем более за 40 млн. Его через годик можно будет как Бэйла продать.
      А лучше прикупить пару-тройку талантов и выиграть с такой командой Лигу чемпионов и плевать на всякие МС, ПСЖ и прочие денежные типа футбольные команды, владельцы которых думают и мечтают, что они своими деньгами творят футбол. Хрен вам! господа нувориши арабских, еврейских и азиатских разливов. Возьмите наших "Коней", они если в ударе, то под руководством Слуцкого любой ПСЖ, МС, да и Баварию с Реалом снесут или по крайней мере выиграют... Да, легко...

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      Рейтинг: +17

      ЛФК Патриот Краснодар > Gringo 11 августа 2015, 09:06

      Gringo, просвети пожалуйста - в чём разница между денежным мешком и денежным мешком с "традициями"?

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      Рейтинг: +114

      neomessi 10 августа 2015, 08:13

      Перейдет в МС и отгрузить трешку в ворота Челси.

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      Рейтинг: +121

      weinmar 10 августа 2015, 07:37

      Ничего себе ценник!

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      Рейтинг: +12

      Gringo > weinmar 10 августа 2015, 09:33

      а ты видел как он играет? Тот же Витсель отдыхает. Типа Игорька Денисова, хоть и по структуре тощеватый, но работящий и по хорошему болеет футболом...

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      Рейтинг: +24

      swot 10 августа 2015, 06:59

      $)

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