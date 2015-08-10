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    Моуринью: «Уход Чеха усилил нашего конкурента»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью после матча 1-го тура АПЛ против «Суонси» сказал, что не видит проблемы в переходе голкипера Петра Чеха в «Арсенал». Напомним, что основной голкипер «аристократов» Тибо Куртуа был удалён с поля, и в ближайшей игре с «Манчестер Сити» место в воротах синих должен занять новичок Асмир Бегович.


    «Сам по себе уход Чеха - не проблема для «Челси», поскольку у нас в команде два превосходных голкипера. Проблема - то, что один из наших соперников с его приходом стал сильнее. Тибо и Асмир - два фантастических вратаря. Клуб хорошо поработал и подписал нового голкипера вовремя, не став откладывать трансфер до 31 августа. Иначе у нас возникла бы проблема в следующем матче, если, конечно, красную карточку Куртуа не отменят», - сказал Моуринью

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.08.2015 06:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +114

      neomessi 10 августа 2015, 08:17

      Жозе Моуринью:
      "Уход Чеха усилил нашего конкурента"

      Арсенал-ВС 0:2)))

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 августа 2015, 07:09

      Он знал!!! Он знал, что будет в игре с Вест Хемом! Троллинг 80го левела! )))

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      Рейтинг: +13

      denger1000 > VIPded 10 августа 2015, 16:29

      после суперкубка молчал)

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