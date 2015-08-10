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    Маркевич: «Я не могу управлять командой»

    Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич рассказал о причинах поражения своей команды от киевского «Динамо» в матче 4-го тура УПЛ. Специалист признался, что ему тяжело стало управлять командой.


    «Как я могу руководить командой, если люди хотят уходить?! И они говорят это откровенно. Просят отпустить или поднять зарплату. Так что же мне делать? Значит, мне тоже надо уйти. Но я же не буду на это смотреть.

    На что можем претендовать с этим составом? Я не знаю, какой состав у меня будет завтра. Канкава открыто сказал, что не хочет: "Отпускайте меня, я не готов". Я его попросил, ведь некем было играть. Не ставил бы его, если был бы Чеберячко. Так он и играл. Я так понимаю, что это своего рода шантаж: или вы отпускаете, или я так и буду играть дальше.

    Нужно определяться. Человек хочет уйти, значит, на его место должен быть игрок. А сейчас к нам будут ехать, я так понимаю, свободные агенты со всей Европы. И что я с ними буду делать? Это же "Днепр"! Команда, которую хорошо знают в Европе. Два месяца назад мы играли в финале Лиги Европы. Значит, надо серьезно заниматься командой. Можно сейчас на Маркевича или еще на кого-то свалить, но от этого ничего не изменится. Вы же будете мне задавать вопросы, а я не могу всего рассказать. Но дальше так быть не может. Остановилась гидроэлектростанция, отключили полив, и нам уже негде тренироваться. Это только штрих такой маленький.

    Канкава говорит, что останется, если поднимут зарплату. Дадут такую, как дает, допустим, Франция. И что я должен делать? С другой стороны, говорит, что отыграл столько лет, просит отпустить. Тоже можно понять. Но футболист хочет уйти. Значит, на его место должен быть равноценный гирок», - рассказал Маркевич.

    Напомним, "Днепр" уступил "Динамо" со счетом 1:2.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    10.08.2015 06:11
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 августа 2015, 08:06

      Всё царство Бени должно быть разрушено!

      0
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > VIPded 10 августа 2015, 09:25

      Не разрушено, а национализировано.

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > VityOk(Dynamo Kyiv) 10 августа 2015, 11:42

      Разрушено? Национализировано? Вперед, к победе коммунизма?
      Я лично, между прочим, "за".
      Вот только как-то неудобно с коммунистами на Украине получилось.

      0
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > Старый Пью 10 августа 2015, 12:07

      Та и не нужны они нам.Пока были при власти ничего хорошего не сделали...

      0
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      Рейтинг: +335

      Поц > VityOk(Dynamo Kyiv) 10 августа 2015, 18:04

      Всё что есть хорошего на Украине сделали коммунисты. Всё разрушенное на Украине разрушено нациками (славаукраине).

      -1
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > Поц 10 августа 2015, 18:07

      Это футбольный сайт, Вася, здесь только язык футбола. Понял, черт?

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      Рейтинг: +335

      Поц > Аvi-8 10 августа 2015, 18:25

      Не дерзи, уродец. Не с тобой разговаривали.

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > Поц 12 августа 2015, 19:12

      Да плевать мне с кем ты разговаривал, провокатор ты троллевый, ты за языком следи лучше. Хочешь поговорить про политику, у тебя есть огромный выбор веб ресурсов. Понял, петушок, или до тебя с первого раза не доходит?

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      Рейтинг: +335

      Поц > Аvi-8 12 августа 2015, 20:20

      А мне плевать, что ты хочешь слышать. Россия свободная страна, что хочу то и пишу, кого хочу, того и троллю. Тебя спрашивать не буду. Так что сгинь отсюда патриот поросячий.

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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > Поц 13 августа 2015, 14:54

      Демократия ж ведь ))) А ситуация в Днепре плачевная, как и в стране в принцыпе

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > Поц 13 августа 2015, 19:05

      Она свободная в твоих снах. Ну не в этом дело, а в том, что ты жирны тролль и на каждый твой комментарий буду писать, что ты гнида, ведь так оно и есть. Понял, шавка?)

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      Рейтинг: +335

      Поц > Аvi-8 13 августа 2015, 20:13

      Я не жирный, и не гнида. Твоя истерика кроме удовольствия у меня ничего не вызывает. Россия великая страна, мы все её любим. А хохляндия лузерская странишка, которую дрючит наш Путин (дай бог ему здоровья). Вам хохлам-патриотам я сочувствую. Тяжело вам сейчас, жизнь не удалась.
      С нетерпением жду твоего ответа, уважаемый патриот хохляндии.

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 > Поц 14 августа 2015, 00:46

      "Твоя истерика кроме удовольствия у меня ничего не вызывает"

      Мальчик, да ты полный дебил :)

      Твое счастье, что пока модераторы не работают, как когда то на соккере, так что наслаждайся, это твои минуты славы, гнида! :)

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      Рейтинг: +335

      Поц > Аvi-8 14 августа 2015, 18:48

      Наслаждаюсь минутами славы. Всегда приятно ощутить превосходство над "славаукраине". И никто ничего мне не сделает. Вот такие мы с Вовой Путиным безнаказанные.
      А вы все таки поберегите своё здоровье, не бейтесь головой об монитор, упаси боже сломаете, а денежек то на новый поди нет.

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