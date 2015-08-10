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    Мутко: «Изберут президентом РФС, понесу ответственность за невыход на Евро-2016»

    Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о том, кто понесет ответственность за возможную неудачу сборной страны по футболу в отборочном раунде чемпионата Европы 2016 года.


    «Кто будет нести ответственность, если Россия не выйдет на Евро-2016? Что вы все спрашиваете про ответственность? Сегодня ситуация такая, что мы уже на 31-м месте в рейтинге ФИФА. Это не первый раз для нас, мы были и на 37-м в 2005 году, а потом оказались на 8-м. Я считаю, что у нас есть большой потенциал. Надо просто им воспользоваться, вот и все. А ответственность… Если меня изберут президентом РФС, я буду нести. Вместе с вами. И со Слуцким», - сказал Мутко в эфире ТК «Россия 2».

    Напомним, выборы нового главы РФС состоятся 2 сентября нынешнего года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2015 01:37
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