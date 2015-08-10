В «Вест Бромвиче» готовы обновить трансферный рекорд ради Рондона

Английский «Вест Бромвич» не оставляет надежд пополнить состав нападающим «Зенита» Хосе Саломоном Рондоном.



Сообщается, что ради покупки венесуэльского форварда «дрозды» готовы обновить свой трансферный рекорд и заплатить за игрока 15 миллионов фунтов.



Если руководство англичан найдет эту сумму, то уже на следующей неделе 25-летний нападающий пройдет в клубе премьер-лиги медицинское обследование и подпишет контракт с командой.



Напомним, в нынешнем сезоне Рондон провел за «Зенит» всего два матча.