Роджерс: «Рад, что все-таки оставил Коутиньо на поле»

Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс отметил вклад Филиппе Коутиньо в успех команды в матче первого тура премьер-лиги против «Сток Сити».



«Я был близок к тому, чтобы заменить Филиппе на Дэнни Ингса, но затем Коутиньо забил, и мой взгляд на игру изменился. Рад, что все-таки оставил его на поле. Стоит признать, Филиппе удался великолепный удар. И это при том, что он тренировался с нами всего три недели и не находится на пике формы».