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    Роджерс: «Рад, что все-таки оставил Коутиньо на поле»

    Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс отметил вклад Филиппе Коутиньо в успех команды в матче первого тура премьер-лиги против «Сток Сити».


    «Я был близок к тому, чтобы заменить Филиппе на Дэнни Ингса, но затем Коутиньо забил, и мой взгляд на игру изменился. Рад, что все-таки оставил его на поле. Стоит признать, Филиппе удался великолепный удар. И это при том, что он тренировался с нами всего три недели и не находится на пике формы».

    Напомним, красные одержали победу со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    09.08.2015 23:21
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      NAKENA 11 августа 2015, 07:09

      Liverpool!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 9 августа 2015, 23:32

      С дебютом!

      0
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