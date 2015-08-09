Промес: «Как я могу быть несчастлив, если играю в «Спартаке»?»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказал мнение о собственной игре в прошедшем матче 4-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».



«В прошлом году я не бил штрафные, потому что это был мой первый год в «Спартаке». Но я много тренировался и отрабатывал этот элемент. Здорово, что удалось отличиться со штрафного. Я действительно много над этим работал. Причем делал это как во время тренировок, так и оставался после них. Раньше в «Твенте» тоже забивал. Иногда попадаешь, иногда — нет, но штрафной удар — это всегда опасно. Всегда хорошо, что ты играешь за «Спартак». Как я могу быть несчастлив, если играю в «Спартаке»?»