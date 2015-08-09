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    Промес: «Как я могу быть несчастлив, если играю в «Спартаке»?»

    Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказал мнение о собственной игре в прошедшем матче 4-го тура чемпионата России против самарских «Крыльев Советов».


    «В прошлом году я не бил штрафные, потому что это был мой первый год в «Спартаке». Но я много тренировался и отрабатывал этот элемент. Здорово, что удалось отличиться со штрафного. Я действительно много над этим работал. Причем делал это как во время тренировок, так и оставался после них. Раньше в «Твенте» тоже забивал. Иногда попадаешь, иногда — нет, но штрафной удар — это всегда опасно. Всегда хорошо, что ты играешь за «Спартак». Как я могу быть несчастлив, если играю в «Спартаке»?»

    Напомним, в итоге красно-белые одержали победу со счетом 2:0, а Промес оформил дубль.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2015 21:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 10 августа 2015, 07:33

      Промес красавец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      илхом123 10 августа 2015, 02:18

      так держат Антошка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Alex2712 9 августа 2015, 22:35

      Да очень просто!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2015, 22:19

      Красава.

      0
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