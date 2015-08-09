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    УПЛ. «Шахтер» потерял очки в Полтаве, «Динамо» справилось с «Днепром»

    Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с «Ворсклой» в выездном матче 4-го тура украинской премьер-лиги.


    «Горняки» дважды выходили вперед, однако оба раза полтавчанам удавалось отыгрываться, причем последний гол хозяева поля забили уже в добавленное арбитром время.

    В то же время киевское «Динамо» на выезде сумело переиграть «Днепр».

    В еще одном матче дня «Заря» разгромила «Олимпик».

    9 августа

    Полтава. Стадион «Ворскла»

    Голы: 0:1 – Марлос, 40. 1:1 – Баранник, 45. 1:2 – Эдуардо, 65. 2:2 – Ковпак, 90.

    Днепропетровск. Стадион «Днепр-Арена»

    Голы: 0:1 – Дуглас, 25 (в свои ворота). 0:2 – Велозу, 40. 1:2 – Федорчук, 50.

    Луганск. Стадион «Авангард»

    Голы: 1:0 – Липартия, 43. 2:0 – Петряк, 62. 3:0 – Будковский, 82. 4:0 – Будковский, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 21:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      simeon54 10 августа 2015, 22:50

      Ворскла (Полтава) – Шахтер (Донецк) – 2:2 (1:1)
      Голы:
      0:1 – Марлос, 39'
      1:1 – Баранник, 45+1'
      1:2 – Эдуардо, 65'
      2:2 – Ковпак, 90+2'

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      Рейтинг: +10

      simeon54 10 августа 2015, 22:41

      Заря (Луганск) – Олимпик (Донецк) – 4:0 (1:0)

      Луганск. Стадион "Авангард" - не правильно!!!

      Правильно: Запорожье. Стадион "Славутич-Арена".

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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 10 августа 2015, 18:08

      Ворскла красавці! Динамо і Дніпро = дружба, Зоря продовжуй в тому ж дусі!)

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