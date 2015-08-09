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    РФПЛ. Дубль Промеса позволил «Спартаку» одолеть «Крылья»

    Московский «Спартак» в гостях обыграл самарские «Крылья Советов» в рамках матча 4-го тура российской премьер-лиги.


    Решающий вклад в очередной успех красно-белых внес нападающий Квинси Промес, забивший по голу в обоих таймах противостояния.

    Отметим, что этот результат позволил москвичам вновь догнать московский «Локомотив» в турнирной таблице чемпионата России.

    В следующем же туре «Спартаку» предстоит сыграть с ЦСКА.

    9 августа. Самара. Стадион «Металлург»

    Крылья Советов (Самара) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Промес, 5. 0:2 – Промес, 52.

    Крылья Советов: Конюхов, Таранов, Концедалов, Бурлак (Ятченко, 84), Цаллагов (Махмудов, 89), Надсон, Габулов, Померко, Чочиев (Горбатенко, 69), Корниленко, Садик.

    Спартак: Ребров, Д. Комбаров, Гранат, Боккетти, Таски, Широков, К. Комбаров (Паршивлюк, 68), Глушаков, Попов, Промес (Давыдов, 87), Мовсисян (Зе Луиш, 59).

    Предупреждения: Попов, 51. Таски, 82.

    Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 20:57
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +10

      Сокол15 10 августа 2015, 10:20

      С победой красно-белые!

      0
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      Рейтинг: +12

      СПАРТАК1981 10 августа 2015, 08:48

      взаимно

      0
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      Рейтинг: +428

      mikatv 10 августа 2015, 01:36

      Вот читаю комменты и обалдеваю! Ну кто мне объяснит (спокойно, без мата и т.д.) почему успех чужой команды и законная радость ее болельщиков вызывает такой прилив ненависти? Вот я болею, допустим, за Зенит. А футбол смотрю года с 75-го. И я помню время, когда Зенит был в заднице, а в Спартаке блистали великие футболисты. Мне любовь к Зениту никогда не мешала восхищаться киевским или Тбилисским "Динамо". Я помню великолепный ереванский "Арарат". Игра с такими командами всегда была испытанием. И тем дороже была победа над ними. Ну вот, правда, неужели вы все хотите, чтобы ваши команды играли с соперниками из второго дивизиона и делали их в одну калитку 10:0? Вам самим-то такой футбол нужен? Мы же хотим достойных соперников. Так почему с таким неуважением и раздражением мы о них отзываемся? Спартак переживал не лучшие времена, все команды с этим время от времени сталкиваются. Если и правда с приходом Аленичева спартачи начнут подниматься - так слава богу. Тем интереснее будут игры. Тем ценнее будут победы. То же самое и болельщики Спартака. В Зените есть большие игроки? Конечно есть! И в ЦСКА, и в Динамо... Болейте за своих, но не оскорбляйте болельщиков других команд. У каждого свои привязанности! Не все должны болеть за Спартак или Кубань или ЦСКА... Чем упорнее будет борьба в нашем чемпе, тем дальше российские команды продвинутся в еврокубках. К чему это я? Поздравляю Спартак! Ребята сегодня были молодцы!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > mikatv 10 августа 2015, 04:20

      Да тут все просто-сказывается отсутствие воспитания и среда обитания-нормальный адекватный болельщик грязь лить не будет.

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      Рейтинг: +6029

      rash1959 > mikatv 10 августа 2015, 09:57

      Ты в список реально народных команд: Спартак-Цска-Динамо-Локомотив и других региональных, синит не подмешивай. Оттого и нелюбовь к зинке такая. Не народная это команда, а искусственно вскормленная госденьгами. Пройдут плешивые времена и о зинке забудут очень быстро.

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      Рейтинг: +428

      mikatv > rash1959 10 августа 2015, 16:06

      А причем тут народные команды. Это Вы, уважаемый выдумали себе. Были болельщики Спартака, были болельщики Динамо. Питер всегда болел за Зенит, Ростов за СКА, Тбилиси за Динамо. А мы что? Не народ? Или народ болеющий за Спартак лучше народа болеющего за Зенит или за Локомотив? А что касается Газпрома... а Лукойл не народные деньги? Аликперов и Федун сами у скважины сутки напролет стоят? А Россети? А пермский Амкар или Кубань, которые живут на деньги администрации областей - это что частные деньги? Динамовцы тоже мне говорили про Газпром - дескать, мы на народные деньги никогда... Ничего - пришел ВТБ и никто как-то не расстроился. Бросьте Вы сравнивать и меряться народностью. Уйдет Газпром - может быть от Зенита ничего не останется, так и Лукойл уйдет - от Спартака тоже ни Промеса, которого здесь поздравляют, ни других легионеров. Когда доживем до нищеты и 11 российских ребят в командах , тогда снова будем болеть за своих, а так... Чего меряться?

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      Рейтинг: +10

      никковпопец 10 августа 2015, 00:21

      отскок вшивый как обычно фвк

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > никковпопец 10 августа 2015, 00:36

      Поясни как адекватный-если мужик конечно-в чем отскок? Что дало тебе право сказать такие слова,или это просто детская злоба?

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > 10 августа 2015, 09:21

      Ты вообще о чем о человече ?

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      Рейтинг: +74

      краббб 10 августа 2015, 00:16

      молодцы ребята! следующие соперники"ошибка чемпионата"

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 10 августа 2015, 00:13

      Квинси молодец, ожил сегодня. Жаль Зе Луиш пожадничал, мог хет-трик оформить.

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      Рейтинг: +91

      Гаскойн > Eddyson 10 августа 2015, 09:55

      Не жадничал - Квинси в оффсайде был!

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      Рейтинг: +665

      Snerg 9 августа 2015, 23:28

      всегда было! есть Спартак и будет! второсортные клубы типа цска и зенита ,тут не о чем!

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      Рейтинг: -22

      Cobold 9 августа 2015, 22:46

      По ходу Крылышки опять за выживание бороться будут...

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      Рейтинг: +100

      borsch123 9 августа 2015, 22:12

      Антошка молодец!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2015, 22:10

      И главное опять по СПОРТИВНОМУ-без пенальти.Удачи Спартаку.Следующие будут клячи.Готовьтесь.

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