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    Кришито: «Приятно быть капитаном «Зенита»

    Защитник петербургского «Зенита» Доменико Кришито рассказал, какие эмоции испытал после финального свистка матча 4-го тура российской премьер-лиги против «Уфы».


    «Эмоции хорошие, мы ведь выиграли, несмотря на то что 85 минут не могли забить. Шансов было много, но голкипер "Уфы" сегодня играл действительно очень хорошо. Что касается моего капитанства, то капитан у нас – Данни. Я же выхожу с повязкой, когда его нет. Но и мне быть капитаном на поле нравится – это приятно».

    Напомним, что в итоге сине-бело-голубые одержали победу со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2015 20:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26

      Zёnя 10 августа 2015, 09:10

      Ох, как не хочется, чтобы Кришито уходил!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      Zenit34 9 августа 2015, 23:07

      Мими молодчина!

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      Рейтинг: +10

      Erka pazyl 9 августа 2015, 22:11

      Норм сыграли

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      Рейтинг: +46

      vovinzone 9 августа 2015, 21:06

      Конечно, надо же как то мотивировать человека

      0
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      Рейтинг: +14

      and_2303 9 августа 2015, 20:49

      Доменико, спасибо,за игру,не хочется,чтобы из-за ссанного лимита ты ушел)))

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