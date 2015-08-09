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    АПЛ. Коутиньо вырвал для «Ливерпуля» победу над «Сток Сити»

    «Ливерпуль» переиграл «Сток Сити» в выездном матче первого тура английской премьер-лиги.


    Автором единственного забитого гола стал полузащитник красных Филиппе Коутиньо, отправивший мяч в сетку ворот Джека Батлэнда за пять минут до конца основного времени встречи.

    Добавим, что в следующем туре «Ливерпуль» дома примет «Борнмут».

    9 августа. Сток-он-Трент. Стадион «Британниа Стэдиум»

    Сток Сити (Сток-он-Трент) – Ливерпуль – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 0:1 – Коутиньо, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 19:59
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      iiiiiws 12 августа 2015, 14:05

      блин ок голс огром спасиб , на сам деле за очет по кристал, положили голы знатные не то что наш колхоз смотреть впадать в уныние больше ничего

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      Рейтинг: +10

      NAKENA 10 августа 2015, 14:16

      думается,Ливерпуль очень осознано играл в обороне. это вселяет надежду!

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 10 августа 2015, 11:28

      Со скрипом, но три очка есть три очка.
      А со Стоком, да на его поле, никогда никому не было легко. И не будет.
      А Ливерпуль еще полсезона колбасить будет с таким обновлением состава.

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      Рейтинг: +69

      Garri98 9 августа 2015, 22:20

      Ливер как обычно понапокупал весь хлам. Но Каутиньо шикарен, пацан пахал всю игру и заслужил этот гол-красавец. Одно удовольствие, следить за его игрой. Если продержится на этом уровне до конца сезона, следующий его клуб будет Барселона. Успехов ему в личной карьере!

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      Рейтинг: +10

      Erka pazyl 9 августа 2015, 22:10

      Отскок ))

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 9 августа 2015, 21:31

      игра команды невнятная... Коут спасает 3 очка.

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      Рейтинг: +17

      MuminYNWA 9 августа 2015, 21:13

      Тяжелый матч был. Коут красава.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 августа 2015, 20:44

      Молодец!

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      Рейтинг: +10

      Uladzimir Zianko 9 августа 2015, 20:07

      Віншую Лівэрпул і ягоных фанаў! YNWA!

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      Рейтинг: +22

      solomon39 9 августа 2015, 20:06

      Коут как всегда хорош, не только манкам отскакивать!

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