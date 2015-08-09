АПЛ. Коутиньо вырвал для «Ливерпуля» победу над «Сток Сити»

«Ливерпуль» переиграл «Сток Сити» в выездном матче первого тура английской премьер-лиги.



Автором единственного забитого гола стал полузащитник красных Филиппе Коутиньо, отправивший мяч в сетку ворот Джека Батлэнда за пять минут до конца основного времени встречи.



Добавим, что в следующем туре «Ливерпуль» дома примет «Борнмут».



9 августа. Сток-он-Трент. Стадион «Британниа Стэдиум»



Сток Сити (Сток-он-Трент) – Ливерпуль – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча



Гол: 0:1 – Коутиньо, 85.