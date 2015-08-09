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    Билич: «Это абсолютно невероятный результат»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич не сдерживал эмоций после матча первого тура английской премьер-лиги против лондонского «Арсенала».


    «Это великая победа, великолепный старт сезона и великолепный результат для клуба и болельщиков. Мы играли против большой команды, против принципиальных соперников и сумели добиться успеха на их стадионе. Не знаю, когда такое было в последний раз – пять или десять лет назад, но, в любом случае, повторюсь, этот результат абсолютно невероятен».

    Напомним, в итоге «молотобойцы» одержали победу со счетом 2:0.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    09.08.2015 19:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +45

      A111EX 9 августа 2015, 22:10

      ДА! Хорватам часто везло в Англии,может Биличу замахнутся на чемпионсиво

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 9 августа 2015, 21:32

      молодци однозначно!

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      Рейтинг: +35

      BDA81 9 августа 2015, 20:08

      Во!!!! Так бы весь сезончик))) Приятно удивили )))

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