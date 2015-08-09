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    Дзюба: «Слава богу – вышел Данни и забил»

    Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против «Уфы».


    «Не полили поле, и из-за этого духота была сумасшедшая. Всем было тяжело, к тому же мяч дробил и застревал. Из-за этого не могли разогнаться, обыграть. Дышалось еще так, что во втором тайме даже голова немного закружилась. 35 минут мы играли в равный футбол, а в последние 10 еще в первом тайме должны были забивать — но то штанга, то Смольников не достал. Во втором тайме все тоже проходило с нашим полным преимуществом — «Уфа» 2-3 раза выбегала с фланга, старалась, но мы контролировали. И слава богу, что Данни в итоге вышел и забил. Статистика у него потрясающая: три удара — три гола!

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.08.2015 19:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +97

      Alex2712 9 августа 2015, 23:42

      Дерево - вон из Зенита, чудовище убогое!!!

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      Рейтинг: +665

      Snerg 9 августа 2015, 23:33

      ДЗЮБА; дани забил ! а я игрочишка!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2015, 23:14

      Что Дзюба-что Кокорин-если приобретете,будут на пару корни пускать в штрафной.Дерево оно и в Африке дерево.

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      Рейтинг: +11

      Zenit34 9 августа 2015, 23:06

      Артемий пора просыпаться. Данни это хорошо, но ты нап.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2015, 22:18

      У него то потрясающая-а у тебя?

      0
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      Рейтинг: +11

      Рубuновый Дракон 9 августа 2015, 21:27

      Зенит чемпион!!!

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 9 августа 2015, 21:06

      Дани ДА Халк вся надежда пеньсияпожирателей

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > slavutiq70 9 августа 2015, 23:52

      Убейся ап что -нибудь.

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      Рейтинг: +47

      Gotlib 9 августа 2015, 20:57

      Дзюбашвили деревянный,одна надежда на Дани!

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      Рейтинг: +103

      skainet 9 августа 2015, 19:41

      да ато Дзюба не может забить ))

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