Дзюба: «Слава богу – вышел Данни и забил»

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против «Уфы».



«Не полили поле, и из-за этого духота была сумасшедшая. Всем было тяжело, к тому же мяч дробил и застревал. Из-за этого не могли разогнаться, обыграть. Дышалось еще так, что во втором тайме даже голова немного закружилась. 35 минут мы играли в равный футбол, а в последние 10 еще в первом тайме должны были забивать — но то штанга, то Смольников не достал. Во втором тайме все тоже проходило с нашим полным преимуществом — «Уфа» 2-3 раза выбегала с фланга, старалась, но мы контролировали. И слава богу, что Данни в итоге вышел и забил. Статистика у него потрясающая: три удара — три гола!