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    Венгер: «Арсенал» провел неубедительный матч против «Вест Хэма»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер дал комментарий после встречи первого тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:2).

    «Мы были неубедительны как в обороне, так и в атаке. Я предполагал, что игра получится непростой. О физическом состоянии соперника мы знали все: «молотобойцы» уже провели несколько матчей Лиги Европы. Они неплохо готовы. Воскресное поражение я бы назвал несчастным случаем, на который мы точно дадим ответ. А вообще, в АПЛ уже удивляться нечему. Мы не планируем много говорить, а будем работать. Почему-то мои футболисты были слишком нервозны», - заявил француз.

    Источник: BBC

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    09.08.2015 18:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 9 августа 2015, 22:56

      Арсенал ужасно предсказуем, а потому команды на порядок ниже классом смогут его обыгрывать как сегодня. Прошлый сезон был у них лучший за последние 10 лет и такого больше при Венгере не будет. Будут гламурный Озил, деревянный Жиру, отдувающийся за всех Санчес, и пускающий бабочки пенсионер Чех.

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      Рейтинг: +265

      Himik007 9 августа 2015, 20:15

      Чех сыграл ужасно за супер кубок с Челси был лучше!!!

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      Рейтинг: +265

      Himik007 9 августа 2015, 20:12

      Есле он опять Жиру в основу поставит это будет *****

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      Рейтинг: +55

      DarkLight_2000 9 августа 2015, 19:31

      Арсению пора на пенсию !!!

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      Рейтинг: +224

      Ele13 9 августа 2015, 18:58

      Не зря Вест Хэм Лигу Европы слил)) Классно с канонирами сыграли.

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