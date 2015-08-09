Виллаш-Боаш: «Дзюбу постоянно держали два игрока «Уфы»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мыслями после поединка четвертого тура РФПЛ против «Уфы» (1:0).

«Команда когда смогла забить, тогда и забила. Вратарь соперника совершил несколько безумных спасений. В целом я доволен своим коллективом. В первом тайме игра была более ровная, а во втором мы прибавили и держали мяч под контролем. «Уфа» - это неплохо организованная команда. Что касается игры Артема Дзюбы, то его постоянно держали два защитника, что и не позволило ему забить», - сказал португалец.