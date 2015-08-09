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    Виллаш-Боаш: «Дзюбу постоянно держали два игрока «Уфы»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поделился мыслями после поединка четвертого тура РФПЛ против «Уфы» (1:0).

    «Команда когда смогла забить, тогда и забила. Вратарь соперника совершил несколько безумных спасений. В целом я доволен своим коллективом. В первом тайме игра была более ровная, а во втором мы прибавили и держали мяч под контролем. «Уфа» - это неплохо организованная команда. Что касается игры Артема Дзюбы, то его постоянно держали два защитника, что и не позволило ему забить», - сказал португалец.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    09.08.2015 18:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +365

      n272nm 9 августа 2015, 22:03

      Вообще-то, в матче был момент, кода Дзюба чудом пробил по воротам, ибо его держал обеими руками игрок Уфы. Все это было в штрафной и это был стопудовый пенальти.

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      Рейтинг: +335

      Поц 9 августа 2015, 19:32

      А дзюба в наморднике играл? Он же бешенный, его двое не удержат.

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      Рейтинг: +17

      Карапузззик 9 августа 2015, 19:04

      Брёвна обычно вдвоём и таскают. Даже В. И. Ленин это понимал

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка > Карапузззик 9 августа 2015, 19:24

      а может четыре ???

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      Рейтинг: +224

      Ele13 9 августа 2015, 18:56

      Юрченко красавец, феноменально сыграл!

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Ele13 9 августа 2015, 23:50

      Да, если бы не удача вратаря, 4-5 штук положили бы.

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