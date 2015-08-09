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    «Крылья Советов» - «Спартак»: составы команд

    Стали известны заявки команд на матч четвертого тура РФПЛ между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Спартаком».

    «Крылья Советов»: Конюхов, Таранов, Концедалов, Бурлак, Цаллагов, Надсон, Габулов, Померко, Чочиев, Корниленко, Садик.
    Запасные: Лобанцев, Шильников, Ятченко, Горбатенко, Махмудов, Роганов, Драгун, Симайс.
    «Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Гранат, Боккетти, Таски, Широков, К. Комбаров, Глушаков, Попов, Промес, Мовсисян.
    Запасные: Митрюшкин, Паршивлюк, Макеев, Зотов, Джано, Озбилиз, Яковлев, Давыдов, Зе Луиш.
    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию поединка.

    Источник: РПЛ

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    09.08.2015 18:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +90

      blackhorse 9 августа 2015, 19:37

      В наглую засуживают крылья и все.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Aleks KS 9 августа 2015, 18:46

      впервые КС в два напа будут играть,интересненько...

      0
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      Рейтинг: +335

      Поц 9 августа 2015, 18:37

      Поставил тыщенку на победу Крыльев. Должны порадовать. Спартак заранее поздравляю с первым поражением. Когда то надо начинать.

      0
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      Рейтинг: +268

      Evgeny88 > Поц 9 августа 2015, 18:40

      пиз...ол?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 9 августа 2015, 18:29

      5 в защите ил комбар свингер)?

      0
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