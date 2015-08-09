РФПЛ. «Зенит» благодаря голу Данни победил в Уфе

Главное победил!
Историческому событию суждено было случиться в воскресенье в Уфе. Наконец-то нормальным, соответствующим всем требованиям стадионом, обзавелся местный одноименный клуб. И открывать арену приехал чемпион страны, с которым у башкирцев, судя по проведению матча 29-го тура прошлого сезона в Северной Пальмире, отношения как минимум дружеские. До 86-й минуты таковые подтверждались и на поле, ведь все дело шло к мирному нулевому исходу игры. Но с этим явно не были согласны двигатели «Зенита» Халк и Данни. Первый из-за пределов штрафной сильно пробил по воротам, Давид Юрченко справился, но отбил точно на португальца, который не мог промахнуться. Обидное поражение хозяев — просто не дотерпели.
Гол: 0:1 - Данни, 86.