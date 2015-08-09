РФПЛ. «Зенит» благодаря голу Данни победил в Уфе

Историческому событию суждено было случиться в воскресенье в Уфе. Наконец-то нормальным, соответствующим всем требованиям стадионом, обзавелся местный одноименный клуб. И открывать арену приехал чемпион страны, с которым у башкирцев, судя по проведению матча 29-го тура прошлого сезона в Северной Пальмире, отношения как минимум дружеские. До 86-й минуты таковые подтверждались и на поле, ведь все дело шло к мирному нулевому исходу игры. Но с этим явно не были согласны двигатели «Зенита» Халк и Данни. Первый из-за пределов штрафной сильно пробил по воротам, Давид Юрченко справился, но отбил точно на португальца, который не мог промахнуться. Обидное поражение хозяев — просто не дотерпели.

«Зенит», таким образом, не дал оторваться от себя московским «армейцам», хотя у Андре Виллаш-Боаша были поводы начинать подыскивать очередные оправдания для предматчевых спичей.

9 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник»

Уфа - Зенит (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча



Гол: 0:1 - Данни, 86. 0:1 - Данни, 86.

Уфа: Юрченко, Кацалапов (Сафрониди, 68), Сухов, Тумасян, Осипов, Стоцкий, Засеев, Пауревич, Марсиньо (Зинченко, 73), Ханджич (Фримпонг, 56), Игбун.

Зенит: Лодыгин, Смольников, Кришито (Анюков, 70), Нету, Гарай, Шатов (Долгов, 83), Юсупов (Данни, 70), Витсель, Гарсия, Дзюба, Халк.

Предупреждения: Фримпонг, 64; Марсиньо, 73.

Судья: Игорь Федотов (Москва).

