Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Зенит» благодаря голу Данни победил в Уфе

    Историческому событию суждено было случиться в воскресенье в Уфе. Наконец-то нормальным, соответствующим всем требованиям стадионом, обзавелся местный одноименный клуб. И открывать арену приехал чемпион страны, с которым у башкирцев, судя по проведению матча 29-го тура прошлого сезона в Северной Пальмире, отношения как минимум дружеские. До 86-й минуты таковые подтверждались и на поле, ведь все дело шло к мирному нулевому исходу игры. Но с этим явно не были согласны двигатели «Зенита» Халк и Данни. Первый из-за пределов штрафной сильно пробил по воротам, Давид Юрченко справился, но отбил точно на португальца, который не мог промахнуться. Обидное поражение хозяев — просто не дотерпели.

    «Зенит», таким образом, не дал оторваться от себя московским «армейцам», хотя у Андре Виллаш-Боаша были поводы начинать подыскивать очередные оправдания для предматчевых спичей.

    9 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник»
    Уфа - Зенит (Санкт-Петербург) - 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Гол: 0:1 - Данни, 86.
    Уфа: Юрченко, Кацалапов (Сафрониди, 68), Сухов, Тумасян, Осипов, Стоцкий, Засеев, Пауревич, Марсиньо (Зинченко, 73), Ханджич (Фримпонг, 56), Игбун.
    Зенит: Лодыгин, Смольников, Кришито (Анюков, 70), Нету, Гарай, Шатов (Долгов, 83), Юсупов (Данни, 70), Витсель, Гарсия, Дзюба, Халк.
    Предупреждения: Фримпонг, 64; Марсиньо, 73.
    Судья: Игорь Федотов (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2015 17:54
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 10 августа 2015, 07:55

      Главное победил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      EVM 10 августа 2015, 00:27

      А у этого "литературного шедевра" есть автор?
      В слове ПальмЕра, исправьте пожалуйста ошибку.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 > EVM 10 августа 2015, 07:59

      Да там еще есть ошибки.

      "Наконец-то нормальным. соответствующим всем требованиям обзавелся местный одноименный клуб. "

      Пора привыкнуть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 9 августа 2015, 23:48

      Нормальный результат. Уфа и Колыванов тоже молодцом! Удачи всем!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      n272nm 9 августа 2015, 22:11

      Хотелось бы узнать фамилию дурачка-автора, который написал:"... хотя у Андре Виллаш-Боаша были поводы начинать подыскивать очередные оправдания для предматчевых спичей. "(С) Чувствуется, что человек глубоко разбирается в футболе, да :)))) Или он просто не смотрел матч. В любом случае, руководство сайта может с чистой совсетью его уволить, что бы не позориться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      АРТЕМ ЦСКА №1 9 августа 2015, 19:56

      Данни молодцом!!!!третий раз подряд выходит на замену и забивает!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Фесс 9 августа 2015, 18:59

      Ну раз так, то - Зинченко молодец, Юрченко трудяга. Хип-Хип уррэй!
      В Питере отомстим)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Фесс 9 августа 2015, 18:55

      Запамятовал добавить - процветания сайту)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Фесс 9 августа 2015, 18:55

      Все путем, но редакторы лажают.
      "Историческому событию суждено было случиться в воскресенье в Уфе. Наконец-то нормальным. соответствующим всем требованиям (ВИДИМО, СТАДИОНОМ) обзавелся местный одноименный клуб."

      И Пальмеру северную не знаю. ПальмИра.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20

      Qweas > Фесс 9 августа 2015, 20:21

      +100500

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 9 августа 2015, 18:46

      Зинчеко инетресный игрок! Дай Бог будет в сборной 2018!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Qweas 9 августа 2015, 18:45

      Счет не по игре. зенит выиграл только за счет имен, но не игры.
      Уфа играла ОТЛИЧНО.
      Голкипер "УФЫ" Д. Юрченко провел отличный матч. Думается, если он так и продолжит играть, на него будет большой интерес со стороны ведущих клубов РФПЛ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 > Qweas 9 августа 2015, 18:48

      А зачем ему в другие клубы? Он и здесь на месте!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25

      Neuturungal > Qweas 9 августа 2015, 22:51

      Напомню вам соотношение ударов в створ 6:1, в чью пользу добавлять не буду. Аналогичное соотношение по ударам вообще. Что не по игре, так это скромный счет. Благодаря Юрченко, тут я согласен.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11