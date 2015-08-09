АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ньюкасл» и «Саутгемптон» разошлись миром

я считаю у арсенала нужно играть Оспине, в прошлом году он прекрасно играл и помог арсеналу попасть в ЛЧ. ДА, Чех потрясающий вратарь, но весь прошлый год сидел на скамейке, форма уже не та.
В рамках первого тура АПЛ состоялись очередные игры. Наибольший интерес вызывала игра на «Эмирейтс», где сенсационно проиграл соискатель титула «Арсенал». В концовке первого тайма «канониры» пропустили от Шейку Куяте, а на 57-й минуте преимущество «молотобойцев» сделал более солидным Мауро Сарате, вернувшийся из аренды в «КПР». Этим поражением подопечные Арсена Венгера ставят под большой вопрос прогнозы экспертов о победе в турнире.