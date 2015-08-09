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    АПЛ. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму», «Ньюкасл» и «Саутгемптон» разошлись миром

    В рамках первого тура АПЛ состоялись очередные игры. Наибольший интерес вызывала игра на «Эмирейтс», где сенсационно проиграл соискатель титула «Арсенал». В концовке первого тайма «канониры» пропустили от Шейку Куяте, а на 57-й минуте преимущество «молотобойцев» сделал более солидным Мауро Сарате, вернувшийся из аренды в «КПР». Этим поражением подопечные Арсена Венгера ставят под большой вопрос прогнозы экспертов о победе в турнире.

    В другом матче «Ньюкасл» и «Саутгемптон» устроили небольшую голевую феерию, забив друг другу по два раза. Отметим, что «сорок» тренирует теперь Стив Макларен, некогда наставник сборной Англии, который не смог вывести «трех львов» на Евро-2008.

    9 августа. Лондон. Стадион «Эмирейтс»
    Арсенал (Лондон) - Вест Хэм (Лондон) - 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча
    Голы: 0:1 — Куяте, 43; 0:2 - Сарате, 57.
    Арсенал: Чех, Дебюши (Санчес, 67), Монреаль, Мертезакер, Косиелни, Касорла, Рэмси, Коклен (Уолкотт, 58), Озил, Окслейд-Чемберлен, Жиру.

    9 августа. Ньюкасл-апон-Тайн. Стадион «Сент-Джеймс Парк»
    Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) - Саутгемптон - 2:2 (1:1)
    Голы: 0:1 - Пелле, 24; 1:1 - Сиссе, 42; 2:1 - Вийналдум, 48; 2:2 - Лонг, 79.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 17:23
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +10

      motors61995-62rus 10 августа 2015, 10:02

      я считаю у арсенала нужно играть Оспине, в прошлом году он прекрасно играл и помог арсеналу попасть в ЛЧ. ДА, Чех потрясающий вратарь, но весь прошлый год сидел на скамейке, форма уже не та.

      0
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      Рейтинг: +10

      oleg soldat 10 августа 2015, 01:32

      Арсенал занял своё место

      0
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      Рейтинг: +12

      arsen666 9 августа 2015, 21:21

      пичалька......

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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 9 августа 2015, 21:11

      Отличное начало сезона у Арсенала.

      0
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      Рейтинг: +10

      elfinito 9 августа 2015, 20:28

      G

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      Рейтинг: +265

      Himik007 9 августа 2015, 20:00

      Пижоны .... только время зря потратил .Коклен,Дибюши, Жиру,Мертезакер,звезду поймали в резерв на***. АОЧ- молодец порадовал

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      Рейтинг: +107

      YRunner > Himik007 9 августа 2015, 21:46

      Даже интересно, чем он тебя порадовал?

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      Рейтинг: +10

      Serg120 9 августа 2015, 19:51

      Мда а я над челси ржал ))) а тут свои куролесят))) ну может хоть форварда теперь купят ))) P.S Арсеналу реально в спонсоры какойнить завод воледола надо .... мля и грустно и смешно (ожидаемо)

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      Рейтинг: +16

      NiTRo 9 августа 2015, 19:09

      Позорники Арсенал.....начало просто "воодушевляет"

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      Рейтинг: +720

      Flydis 9 августа 2015, 19:03

      Всех букмекеров с победой.

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      Рейтинг: +11

      Машкина Ляжка 9 августа 2015, 18:50

      арсенал уже взял суперкубок, задача минимум на сезон выполнена, можно расслабиться)

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