Белоруков: «Амкару» не хватило мотивации»

Защитник пермского «Амкара» Дмитрий Белоруков дал комментарий после матча четвертого тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:2).

«Чтобы играть с ЦСКА, нужно быть более мотивированными. У нас это сегодня не получилось. Плюс ошиблись несколько раз, что привело к голу. После этого стало еще тяжелее. Не знаю, насколько надломил нас пенальти. Вроде продолжали играть. Но со счетом 0:1 начинать игру намного тяжелее, чем с 0:0», - сказал пермяк.