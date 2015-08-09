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    Белоруков: «Амкару» не хватило мотивации»

    Защитник пермского «Амкара» Дмитрий Белоруков дал комментарий после матча четвертого тура РФПЛ против московского ЦСКА (0:2).

    «Чтобы играть с ЦСКА, нужно быть более мотивированными. У нас это сегодня не получилось. Плюс ошиблись несколько раз, что привело к голу. После этого стало еще тяжелее. Не знаю, насколько надломил нас пенальти. Вроде продолжали играть. Но со счетом 0:1 начинать игру намного тяжелее, чем с 0:0», - сказал пермяк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2015 17:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +62

      Cvetkov 9 августа 2015, 18:36

      А что-игра против эксчемпиона или даже просто участие в чемпионате не является мотивацией ? Тогда зачем заявляться на чемпионат вообще !?

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