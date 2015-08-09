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    Гаджиев: «ЦСКА воплотил свое превосходство в мастерстве»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал исход матча четвертого тура РФПЛ против ЦСКА (0:2).

    «Матч для комментария одновременно и простой, и сложный. Простота заключается в том, что первая же атака соперника завершилась грубой ошибкой нашего центрального защитника и пропущенным голом. Проигрываем уже на первой минуте 0:1… Второй аспект — это жара. Когда-то было принято решение не проводить матчи в такое время, но почему-то вернулись. Не знаю, кому это интересно, кроме телевидения. Полагаю, игра была бы более динамичная и содержательная, если бы не проходила в такое пекло. По игре могу сказать, что ЦСКА воплотил свое превосходство в мастерстве и довел дело до логичного результата», - сказал тренер.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.08.2015 16:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Misha Sokolovskiy 10 августа 2015, 01:59

      Повезло Зениту, ведь игра то равная была.

      0
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      Рейтинг: +40

      Выключатель 30 9 августа 2015, 17:01

      ЦСКА с победой! Амкар немного залупился со старта.

      1
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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 9 августа 2015, 16:14

      ещё повезло !!! муса чё то не очень сегодня был !!

      0
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