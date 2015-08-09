Слуцкий: «Для Мусы чем проще, тем сложнее»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал итог матча четвертого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (2:0).

«Оппонент планировал построить игру на контратаках, но после быстро пропущенного мяча им пришлось вносить коррективы и переходить на двух нападающих. У нас было немало свободных зон, возможностей для контратак, но мы не смогли ими воспользоваться. Несмотря на победу, был брак. Можно это связать со сложным графиком и тяжелой погодой. Что касается Ахмеда Мусы, то в Праге он забил два важнейших мяча. Для него чем проще эпизод, тем сложнее. Несмотря ни на что, это наш основной нападающий. Бросим все силы, чтобы заявить еще одного форварда», - заявил наставник.