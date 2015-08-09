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    Слуцкий: «Для Мусы чем проще, тем сложнее»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал итог матча четвертого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (2:0).

    «Оппонент планировал построить игру на контратаках, но после быстро пропущенного мяча им пришлось вносить коррективы и переходить на двух нападающих. У нас было немало свободных зон, возможностей для контратак, но мы не смогли ими воспользоваться. Несмотря на победу, был брак. Можно это связать со сложным графиком и тяжелой погодой. Что касается Ахмеда Мусы, то в Праге он забил два важнейших мяча. Для него чем проще эпизод, тем сложнее. Несмотря ни на что, это наш основной нападающий. Бросим все силы, чтобы заявить еще одного форварда», - заявил наставник.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    09.08.2015 15:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Aleks KS 9 августа 2015, 15:55

      Прям как у нашей сборной)))

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      Рейтинг: +686

      старина > Aleks KS 9 августа 2015, 17:47

      С языка сорвал)Плюс тебе!

      0
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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 9 августа 2015, 15:55

      ну как-то так !!!!!!

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