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    РФПЛ. ЦСКА побеждает в четвертый раз подряд

    Перед химкинской игрой, пожалуй, главной интригой был вопрос, продолжит ли идти «армейский» клуб без потерь или дерзко стартовавший пермский «Амкар» остановит мчащихся на всех парах москвичей. Начало все очень печально для гостей. На исходе полуминуты игры Иван Черенчиков только с себе понятной целью поднял в штрафной руку, которая коснулась мяча. Это бесспорный пенальти, который спокойно реализовал Бибрас Натхо. Естественно, дальше играть ЦСКА было проще. Второй мяч был забит Зораном Тошичем. Он подхватил снаряд неподалеку от чужой штрафной и, не найдя никаких других вариантов, с мастерской подкруткой послал мяч в нижний угол ворот соперника. Вратарь Роман Герус только кончиками пальца пытался спасти команду — не получилось. Больше голов в игре не было, «армейцы» в гроссмейстерски экономичном режиме выжали три очка.
    9 августа. Химки. Стадион «Арена-Химки»
    ЦСКА (Москва) - Амкар (Пермь) - 2:0 (2:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 - Натхо, 2 (с пенальти); 2:0 - Тошич, 41.
    ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Фернандес, Дзагоев, Натхо (Миланов, 64), Тошич (Головин, 78), Еременко, Вернблум (А. Березуцкий, 87), Муса.
    Амкар: Герус, Черенчиков, Белоруков, Занев, Комолов (Йовичич, 49), Пеев (Идову, 59), Гол, Огуде, Баланович, Узочакву (Прудников, 34), Салугин.
    Предупреждения: Черенчиков, 1; Узочакву, 30; В. Березуцкий, 32.
    Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 15:22
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья 9 августа 2015, 22:35

      Не матч, а тухляк какой-то...

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      Рейтинг: +4

      Cobracska 9 августа 2015, 20:59

      Цска красавцы!! Поздравляю всех армейцев с победой!!

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      Рейтинг: +107

      AlexKane 9 августа 2015, 20:49

      Гинер как обычно щедр

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 9 августа 2015, 20:46

      С победой конявых

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 августа 2015, 19:00

      Ну как всегда-что ЦСКА -что Зенит,без пендалей ни куда.

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 9 августа 2015, 18:00

      Поздравляю.
      -
      Амкар всё равно сильно стартовал. Держитесь. Очень непросто бороться, с первой минуты уступая в счёте.

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 9 августа 2015, 17:15

      Достали уже эти кабинетные победы армейцев пендали в каждом матче.нужен перенос матча тоже пожалуста за ночь переписали закон.смешно.нахер нужен такой футбол

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      Рейтинг: +11

      КОНЬ 2014 9 августа 2015, 17:11

      Нормально так!)
      ЦСКА чемп!

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > КОНЬ 2014 9 августа 2015, 18:01

      Как бы нет.

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      Рейтинг: +11

      Валидол > КОНЬ 2014 9 августа 2015, 18:13

      ниф коем случаее

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 9 августа 2015, 17:09

      Вопрос сколько ЦСКА пробивает пенальти??? Как не смотриш отчёт о матче так обязательно армейцы били пенальти,,,, пенальти может и не левый просто у других команд арбитры часто пропусквют чистые пенальти а как стоит в штравной дотронуться до армейца так всё мяч на точке.песпредел полный

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      Рейтинг: +11

      Валидол > slavutiq70 9 августа 2015, 18:14

      +) подверждаю можно было и пожалеть амкар , ведь тем более 1 минута была

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка > slavutiq70 9 августа 2015, 19:18

      ты не отчёт смотри а игру !!!! и понятно будет !!!!

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка > slavutiq70 9 августа 2015, 19:18

      и этому валидольному передай !!!!!!!

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      Рейтинг: +10

      Валдай002 9 августа 2015, 16:46

      Моё мнерпие, что игрока Черенчикова нужно было удалять на первой минуте матча, так как не имел права поднимать руку выше головы.

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