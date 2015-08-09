РФПЛ. ЦСКА побеждает в четвертый раз подряд

Не матч, а тухляк какой-то...
Не матч, а тухляк какой-то...
Цска красавцы!! Поздравляю всех армейцев с победой!!
Гинер как обычно щедр
Ну как всегда-что ЦСКА -что Зенит,без пендалей ни куда.
Поздравляю.
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Амкар всё равно сильно стартовал. Держитесь. Очень непросто бороться, с первой минуты уступая в счёте.
Достали уже эти кабинетные победы армейцев пендали в каждом матче.нужен перенос матча тоже пожалуста за ночь переписали закон.смешно.нахер нужен такой футбол
Вопрос сколько ЦСКА пробивает пенальти??? Как не смотриш отчёт о матче так обязательно армейцы били пенальти,,,, пенальти может и не левый просто у других команд арбитры часто пропусквют чистые пенальти а как стоит в штравной дотронуться до армейца так всё мяч на точке.песпредел полный
+) подверждаю можно было и пожалеть амкар , ведь тем более 1 минута была
ты не отчёт смотри а игру !!!! и понятно будет !!!!
и этому валидольному передай !!!!!!!
Моё мнерпие, что игрока Черенчикова нужно было удалять на первой минуте матча, так как не имел права поднимать руку выше головы.