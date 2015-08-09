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    ЦСКА: «Договорились со «Спартаком» о переносе игры перед началом сезона»

    Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов сообщил, что договоренность о переносе матча пятого тура РФПЛ со «Спартаком» была достигнута с самими красно-белыми еще перед началом сезона. Ранее генеральный директор хозяев предстоящего поединка Сергей Родионов заявил, что его клуб не хотел бы играть на день раньше.

    «Договоренность о переносе матча с 15 на 14 августа была принята на общем собрании клубов при утверждении календаря чемпионата России в начале июля. ЦСКА оповестил «Спартак» о возможной выездной игре в Лиге чемпионов, и красно-белые с этим согласились», - сказал Аксенов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.08.2015 13:05
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +51

      adeptch 9 августа 2015, 21:23

      Авот теперь это вранье! Аленичев сказал, что для них это стало сюрпризом! Позор цска, позорище, больше слов не найду! Позор мутко и рфс. Все они с маленькой буквы ибо они просто конченые!

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      Рейтинг: +51

      adeptch 9 августа 2015, 21:04

      Это был скорее ответ на мой комментарий! Спасибо за пояснение!

      0
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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 9 августа 2015, 17:03

      я в курсе того что у вас говно кипит !!!!

      -2
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      Рейтинг: +11

      Валидол > бомбардирушка 9 августа 2015, 18:10

      тебе к врачу надо обратиться чтоли..... чтоб успокоился

      0
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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 9 августа 2015, 17:01

      вы стадо !!!!!! что не так ??? объясни хоть один адекват!!!!!!

      -2
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      Рейтинг: +686

      старина > бомбардирушка 9 августа 2015, 17:42

      В стаде тебя по ходу состряпали из того что было.....

      1
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      Рейтинг: +243

      Порядочная свинья 9 августа 2015, 16:53

      Что же будет дальше?!
      Может, матч будут обслуживать судьи из ЦСКА, а инспектором матча по договоренности назначен Гинер?!

      1
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      Рейтинг: +686

      старина 9 августа 2015, 16:14

      Лошадки и тут недовольны.Как хохлы у которых всегда виноват Путин так и "гривастые" всегда и во всем винят Спартак.

      1
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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка > старина 9 августа 2015, 17:02

      ты то чем не доволен ??? чё ты суёшься в каждую дырку ???

      -2
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      Рейтинг: +686

      старина > бомбардирушка 9 августа 2015, 17:41

      В дырку привык получать?Ты еще и заднеприводной?....Ндя....Западло оказывается с тобой общаться.....

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      Рейтинг: +11

      Валидол > бомбардирушка 9 августа 2015, 18:08

      Он верно говорит , Цска почти всех заколебало своим нытьем !!!!

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 9 августа 2015, 16:10

      А ЧЁ ТУТ ВАЩЕ СВИНЬИ ВИЗЖАТ ??? ПОДОЖДИТЕ НЕМНОГО!!! ВОТ 14 ЧИСЛА И УСТРОИМ ВАМ СВИНОРЕЗКУ =))))))

      -1
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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 9 августа 2015, 16:06

      ЧЁ ВЫ КАК ТЁЛКИ СМАЗЛИВЫЕ !!!!!!!!!! ЧТО НЕ ТАК ????

      -1
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      Рейтинг: +206

      Спартачище 9 августа 2015, 16:03

      ЖЕНЯ ХАРЬКОВСКИЙ ДОГОВАРИВАЕТСЯ ТАК, ЧТО ОБ ЭТОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ КРОМЕ НЕГО САМОГО НИКТО НЕ ЗНАЕТ))

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 9 августа 2015, 15:31

      Опять краснобледные устроили истерику на пустом месте,забыв о договорённости. Истерички.

      -1
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