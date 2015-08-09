ЦСКА: «Договорились со «Спартаком» о переносе игры перед началом сезона»

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов сообщил, что договоренность о переносе матча пятого тура РФПЛ со «Спартаком» была достигнута с самими красно-белыми еще перед началом сезона. Ранее генеральный директор хозяев предстоящего поединка Сергей Родионов заявил, что его клуб не хотел бы играть на день раньше.

«Договоренность о переносе матча с 15 на 14 августа была принята на общем собрании клубов при утверждении календаря чемпионата России в начале июля. ЦСКА оповестил «Спартак» о возможной выездной игре в Лиге чемпионов, и красно-белые с этим согласились», - сказал Аксенов.