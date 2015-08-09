ЦСКА: «Договорились со «Спартаком» о переносе игры перед началом сезона»

Авот теперь это вранье! Аленичев сказал, что для них это стало сюрпризом! Позор цска, позорище, больше слов не найду! Позор мутко и рфс. Все они с маленькой буквы ибо они просто конченые!
Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов сообщил, что договоренность о переносе матча пятого тура РФПЛ со «Спартаком» была достигнута с самими красно-белыми еще перед началом сезона. Ранее генеральный директор хозяев предстоящего поединка Сергей Родионов заявил, что его клуб не хотел бы играть на день раньше.