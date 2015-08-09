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    Веркаутерен: «Рад, что в Самару приехало так много фанатов «Спартака»

    Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от матча четвертого тура РФПЛ против московского «Спартака». Встреча состоится в воскресенье в 19:00 по Москве.

    «Нам будет противостоять одна из лучших команд страны. Подбор игроков позволяет «Спартаку» бороться за высокие места. Это будет серьезная проверка для нас. При этом надо понимать, что шансы на победу у нас есть. Нам нужно сыграть в свой футбол, действовать организованно и компактно. Важно, как мы будем относиться к голевым моментам, которых много не будет.
    Радостно, что к нам приехало так много болельщиков из Москвы. Думаю, матч получится интересным», - сказал бельгиец.

    «Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию поединка.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    09.08.2015 12:40
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +127

      skynet 9 августа 2015, 16:49

      Убийца болельщика "Спартака" оказался нерусским.

      Парень был убит в кафе ударом ножом в горло за "неправильный взгляд". После этого по всем телеканалам говорили о том, что убийства совершил "местный житель". Наше сообщество выяснило фамилию этого "местного жителя". Им оказался некто Ишманжонов, который уже задержан. Ишманжонов. Типичная самарская фамилия.

      Мы будем держать вас в курсе ситуации.

      -2
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      Рейтинг: +90

      FIFA2 > skynet 9 августа 2015, 17:00

      Ваше сообщество выяснило?..да об этом в 5 утра championat написал...держите в курсе когда гражданскую начинаем...Босния это же так прекрасно...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      FIFA2 > skynet 9 августа 2015, 17:14

      какие вы смешные майдауны,фэйкануть нормально не можете...ГероямСалаНеДавать!!!...уахахаха...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +127

      skynet > FIFA2 9 августа 2015, 17:21

      Вата везде видит биндеровцев))чурки убили Русского парня,вата: майдан, биндеры, сало...

      -3
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      Рейтинг: +90

      FIFA2 > skynet 9 августа 2015, 17:26

      мозг не иби,гражданин РФ убил гражданина РФ...в Косово сам живи,минСтецъ..так чё предлагаешь,куй..всем на гражданскую бежать?..расскажи мне,ватнику тупому..)

      0
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      Рейтинг: +90

      FIFA2 > skynet 9 августа 2015, 17:39

      ну чё,Макак Сообщество,какой план то?сначала почту и телеграф берём?..охохохо..ахахахах...'держите в курсе ситуации'..уахахахахахахахахах...

      0
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      Рейтинг: +11

      Aleks KS 9 августа 2015, 16:28

      Может в два напа КС попробуют,а то что-то атака мертвая....

      0
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      Рейтинг: +65

      komandos99 9 августа 2015, 14:59

      Что то подозрительно много ставок на Крылья,а именно на победу,не уж то Спартак сливать будет сегодня???

      0
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      Рейтинг: +11

      Aleks KS > komandos99 9 августа 2015, 15:15

      КС при поддержке 25000 болел могут выдать игру,но думаю счет будет 1-1

      0
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      Рейтинг: +268

      eugen-han > komandos99 9 августа 2015, 16:03

      объективное соотношение сил на сегодня - только и всего!

      0
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      Рейтинг: +11

      Aleks KS 9 августа 2015, 14:44

      это могло случиться где угодно...

      1
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      Рейтинг: +127

      skynet 9 августа 2015, 13:37

      Чурка зарезал очередного Русского парня - болельщика Спартака.
      -----------------------------
      Чо там у хохлов?

      0
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      Рейтинг: +26

      Forza Mian! > skynet 9 августа 2015, 13:48

      а вот и нацики подьехали

      0
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      ...
      Рейтинг: +90

      FIFA2 > skynet 9 августа 2015, 13:51

      радикалы РАДИ кала?!..майдан пахнет говном...

      2
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      ...
      Рейтинг: +365

      n272nm > Forza Mian! 9 августа 2015, 14:51

      Нацик это ты. Надо быть эталонной мразью, что бы приветствовать убийство русского человека.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +127

      skynet > FIFA2 9 августа 2015, 16:56

      Вата в край еб...лась?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +127

      skynet > Forza Mian! 9 августа 2015, 17:14

      А вот и первая макака голос подала

      -3
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      Рейтинг: -22

      Cobold 9 августа 2015, 12:56

      Болельщик «Спартака», прибывший в Самару из Москвы поддержать команду в матче 4-го тура РФПЛ с местными «Крыльями Советов», был убит в ресторане «Палуба» около трех часов ночи по московскому времени.
      Как рассказал корреспондентам «Чемпионата» один из болельщиков Кирилл Гаврилов, жертве был нанесён смертельный удар ножом в область шеи: «Момент драки мы не видели, хотя и были рядом. Но когда услышали о случившемся, попытались помочь: пробовали пережать артерию, делали массаж сердца, при этом понимали, что это бесполезно. Его друг был в истерике, поэтому узнать имя убитого не смогли», — рассказал Гаврилов.

      По словам Гаврилова, фанаты «Спартака» выяснили у персонала, что в ресторане работала камера наблюдения, которая должна была зафиксировать лицо преступника.

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      Рейтинг: +548

      kupryaev > Cobold 9 августа 2015, 15:13

      Соболезнования родным и близким парня...

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      Рейтинг: -22

      Cobold > kupryaev 9 августа 2015, 15:37

      Да, это трагедия! Будем надеятся, что виновный будет найден и наказан по всей строгости!

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      Рейтинг: +90

      FIFA2 > Cobold 9 августа 2015, 16:04

      подозреваемый Ишманжонов Т. был задержан сегодня аж в 5 утра...Cobold,оценивай новости трезво,у них конфликт НЕфутбольный был,убийца может и вообще не знал,с кем зацепился,глянь фото,там атрибутики не было спартаковской...вам журналюги бытовой пьяный криминал подсовывают,а вы ведётесь..ты хочешь чтобы фанаты в Самаре Эйзель85 устроили?..итак уже историй выше крыши...

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