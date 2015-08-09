Веркаутерен: «Рад, что в Самару приехало так много фанатов «Спартака»

Убийца болельщика "Спартака" оказался нерусским.
Парень был убит в кафе ударом ножом в горло за "неправильный взгляд". После этого по всем телеканалам говорили о том, что убийства совершил "местный житель". Наше сообщество выяснило фамилию этого "местного жителя". Им оказался некто Ишманжонов, который уже задержан. Ишманжонов. Типичная самарская фамилия.
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от матча четвертого тура РФПЛ против московского «Спартака». Встреча состоится в воскресенье в 19:00 по Москве.
«Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию поединка.