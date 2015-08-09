Козлов: «От меня требуется закрывать фланг и подключаться к атакам»

Защитник московского «Динамо» Алексей Козлов поделился комментариями по поводу эпизодов со своим участием в субботнем матче четвертого тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (3:2).

«Если при угловых «Анжи» играет персонально, то при фланговых подачах со штрафных они закрывают зоны. За меня никто не отвечал, пошла подача, затем все произошло довольно быстро: я рванул в зону, куда пошел мяч, и без помех пробил. Получилось удачно. Очень рад, что помог команде. Дальше момент с пенальти в ворота соперника. На мгновение мне показалось, что мяч уйдет в аут, но трава была сухой и затормозила мяч. Мне удалось его догнать. Конечно, не ожидал, что получится так удачно, просто краем глаза успел заметить, что впереди Алексей Ионов, и в его зону адресовал передачу… Здорово, что Ионов за счет высокой скорости убежал от защитников и заработал пенальти. Я, кажется, даже крикнул «Беги, Леха!», - рассказал Козлов.