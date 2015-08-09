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    Козлов: «От меня требуется закрывать фланг и подключаться к атакам»

    Защитник московского «Динамо» Алексей Козлов поделился комментариями по поводу эпизодов со своим участием в субботнем матче четвертого тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (3:2).

    «Если при угловых «Анжи» играет персонально, то при фланговых подачах со штрафных они закрывают зоны. За меня никто не отвечал, пошла подача, затем все произошло довольно быстро: я рванул в зону, куда пошел мяч, и без помех пробил. Получилось удачно. Очень рад, что помог команде. Дальше момент с пенальти в ворота соперника. На мгновение мне показалось, что мяч уйдет в аут, но трава была сухой и затормозила мяч. Мне удалось его догнать. Конечно, не ожидал, что получится так удачно, просто краем глаза успел заметить, что впереди Алексей Ионов, и в его зону адресовал передачу… Здорово, что Ионов за счет высокой скорости убежал от защитников и заработал пенальти. Я, кажется, даже крикнул «Беги, Леха!», - рассказал Козлов.

    Источник: «ВКонтакте»

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    09.08.2015 12:30
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +47

      Gotlib 9 августа 2015, 15:09

      Козлевич удачно подставил голову.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Рубuновый Дракон 9 августа 2015, 12:49

      Крикнул беги Леха из дернамо!

      -1
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