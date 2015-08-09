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    Голышев: «В «Спартаке» мало у кого удачно все складывается»

    Игрок выступающего в ФНЛ «Тосно» Павел Голышев вспомнил времена, когда он принадлежал московскому «Спартаку»,

    «Мне было 22 года, наверное, брали на перспективу. А я же с детства болел за «Спартак», поэтому долго не раздумывал. Валерий Карпин говорил: «По игровым качествам ты нам подходишь. Шанс дам, все зависит от тебя». Наверно я немного не справился с давлением в такой большой команде. По деньгам контракт был примерно такой же, как с «Москвой». В итоге за полгода только один раз вышел на замену на одну минуту, но особо не расстраиваюсь, в «Спартаке» в последнее время вообще мало у кого всё удачно складывается», - сказал игрок.

    Источник: «Невское время»

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    09.08.2015 12:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 9 августа 2015, 15:26

      Завуалированно обхезал спамчик.

      0
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      Рейтинг: +20

      Age 9 августа 2015, 14:09

      Типа "я не гений, но у них всё ... плохо".

      0
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 9 августа 2015, 13:47

      А твоя какать?

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