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    Видеотрансляция матча «Арсенал» - «Вест Хэм» - на «Бомбардире»

    В первом туре АПЛ календарь уготовал всем нам сразу лондонское дерби, которое зачастую получается чрезвычайно интересным. «Арсенал» на красавце «Эмирейтс» примет «молотобойцев». «Канониры» почему-то вдруг, согласно мнениям экспертов, являются претендентами чуть ли не на титул, а подтверждать оценки специалистов надо уже в самом начале — тем более дома. Нужно отметить, что настроение у «пушкарей» отличное, ведь неделю назад был поднят над головой Суперкубок Англии. Что касается «Вест Хэма», то всем нам известно, что теперь им «рулит» не кто иной, как Славен Билич. За его работой смотреть всегда любопытно, пусть и не везде его результаты поражают воображение. В России, например, не получилось. Увидим, что будет на Туманном Альбионе.

    «Бомбардир» предложит Вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 12:06
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