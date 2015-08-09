Рио Фердинанд: «Если «МЮ» продаст Де Хеа, то может забыть о титуле»

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что в случае продажи голкипера Давида Де Хеа манкунианцы не смогут бороться за титул в Премьер-лиге.Напомним, что испанца не было вчера в заявке на игру 1-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (1:0).



«Если "МЮ" потеряет Де Хеа в это трансферное окно, то может забыть о борьбе за победу в Премьер-лиге и других турнирах. Такой клуб, как "Манчестер Юнайтед", не должен позволять уходить Де Хеа. Сумма, которую клуб выручит от его трансфера, не компенсирует отсутствие трофеев» - заявил Фердинанд.