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    Рио Фердинанд: «Если «МЮ» продаст Де Хеа, то может забыть о титуле»

    Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд заявил, что в случае продажи голкипера Давида Де Хеа манкунианцы не смогут бороться за титул в Премьер-лиге.Напомним, что испанца не было вчера в заявке на игру 1-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (1:0).


    «Если "МЮ" потеряет Де Хеа в это трансферное окно, то может забыть о борьбе за победу в Премьер-лиге и других турнирах. Такой клуб, как "Манчестер Юнайтед", не должен позволять уходить Де Хеа. Сумма, которую клуб выручит от его трансфера, не компенсирует отсутствие трофеев» - заявил Фердинанд.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2015 11:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      solomon39 9 августа 2015, 14:36

      Много уважаемый Рио, к сожалению доминирование Реала и Барселоны, над остальными так велико, что желание игрока туда перейти, а клуба купить, снимает все возражения кого либо!

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      Рейтинг: +845

      Avaretz 9 августа 2015, 13:08

      "Если «МЮ» продаст Де Хеа, то может забыть о титуле» Как непонятно написано, кто может забыть, почему, тут можно подумать что речь идет о Реале, что Реал может забыть, кто так пишет непонятно что нужно гадать

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 августа 2015, 12:54

      А Антон что говорит?

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      Рейтинг: +79

      n1ger0k 9 августа 2015, 12:39

      ну не по вине команды его ведь потеряют,если парень сам рвётся играть за Галактикос,я разделяю решения Ван Гала о том,что футболист не может играть в футбол,если он мыслями где то там.

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