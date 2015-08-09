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    Глушаков: «Перешел бы в сильный чемпионат, но это не является самоцелью»

    Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал о желании поиграть в сильном зарубежном чемпионате. При этом игрок отметил, что нет смысла переходить в клуб-середняк.

    "Конечно, я хотел бы поиграть в зарубежном чемпионате. Но это не самоцель. Желательно в этом случае играть в топовом чемпионате. В хорошем клубе, а не в каком-то середняке. Чтобы была возможность завоевывать титулы, какие-то высокие места.

    А ехать просто так, чтобы потом сказать: я играл там и там?.. Это неправильно и не нужно. Да, попробовать можно: выучить язык, поиграть. Но я считаю, что «Спартак» ничем не уступает большинству европейских команд. Поэтому что-то менять в этом плане – какой смысл?
    Готов ли я завершить свою игровую карьеру непосредственно в «Спартаке»? -Да, готов", -сказал Глушаков.

    Источник: Бобсоккер

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    09.08.2015 11:24
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 9 августа 2015, 16:35

      Тебя и в середняк не возьмут, бревно. Завтрай,смотри, не заканчивай, а то барак или челси без тебя не вывезут.

      0
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      Рейтинг: +22

      mayski 9 августа 2015, 16:09

      кто о чем, а Дениска про титулы))) никак не успокоится

      0
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      Рейтинг: +11

      Aleks KS 9 августа 2015, 16:01

      В чемпионат среди школ?

      0
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      Рейтинг: +17

      Чупакабра 9 августа 2015, 15:35

      Зачем? Что бы мячики там подавать??? Наши игроки не только Глушаков, даже в середняках в основу не будут попадать. И платить им там раз в 10ть меньше будут.

      0
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      Рейтинг: +76

      P0rter 9 августа 2015, 14:06

      Научись в створ попадать, Денис! Чем у него голова забита...

      0
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      Рейтинг: +78

      karnager 9 августа 2015, 13:22

      Бабки правят миром

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 9 августа 2015, 12:59

      Хыы..
      В этом случае это является самотыком.

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 9 августа 2015, 12:11

      Да кто его возьмет в топ чемпионат.

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      Рейтинг: +2888

      absent32 9 августа 2015, 12:00

      Вся наша сборная так думает!!!

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      Рейтинг: +10

      Альпа Чина 9 августа 2015, 11:51

      От Дзюбы заразился?
      Аленичеву нужно срочно продезинфицировать всю Тарасовку с хлоркой.Отмыть от бацил Дзюбы...

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