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    Видеотрансляция матча «Крылья Советов» – «Спартак» - на «Бомбардире»

    «Крылья Советов» и "Спартак" с одинаковым счетом 1:0 завершили матчи прошлого тура, но если москвичи продемонстрировав яркий футбол переиграли «Рубин», то самарцы бесславно уступили в Перми. Команда Аленичева в случае успеха останется в лидирующей группе, но и самарцы не намерены уступать второй матч подряд на своем стадионе. 24 июля «Крылышки» изрядно потрепали нервы ЦСКА, но все же на два тайма хозяев тогда не хватило.


    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» -"Спартак". Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2015 18:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +67

      Lenine 9 августа 2015, 22:03

      А на сайте НФ этого сделать нельзя?

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