Видеотрансляция матча «Крылья Советов» – «Спартак» - на «Бомбардире»

«Крылья Советов» и "Спартак" с одинаковым счетом 1:0 завершили матчи прошлого тура, но если москвичи продемонстрировав яркий футбол переиграли «Рубин», то самарцы бесславно уступили в Перми. Команда Аленичева в случае успеха останется в лидирующей группе, но и самарцы не намерены уступать второй матч подряд на своем стадионе. 24 июля «Крылышки» изрядно потрепали нервы ЦСКА, но все же на два тайма хозяев тогда не хватило.



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