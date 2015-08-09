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    Манданда: «Отставка Бьелсы шокировала команду»

    Голкипер "Марселя" Стив Манданда заявил, что отставка главного тренера команды Марсело Бьелсы стала настоящим шоком для всей команды. Напомним, аргентинский специалист принял решение покинуть свой пост после поражения от "Кана" в матче 1-го тура чемпионата Франции.


    "Поражение от "Кана" стала неприятной неожиданностью, но это не повод для принятия столь кардинальных решений. Возможно, отношения между Бьелсой и руководством "Марселя" находились на грани, я доподлинно этого не знаю, но все равно мы шокированы и разочарованы. Надеюсь, что все мы выйдем из этой истории с гордо поднятой головой. Нет времени огорчаться, нужно идти дальше", - сказал Манданда.

    Источник: Eurofootball

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    09.08.2015 09:46
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