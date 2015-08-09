Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Франк де Бур: «Без борьбы мы Силлессена не отпустим»

    Главный тренер "Аякса" Франк де Бур прокомментировал слухи об интересе "Манчестер Юнайтед" к голкиперу голландской команды Ясперу Силлессену. В Манчестере Силлессена рассматривают в качестве замены Давиду де Хеа, который может перейти в "Реал".

    "Манчестер Юнайтед" придётся выложить за Силлессена огромную сумму. Без борьбы мы его не отпустим. Найти на рынке достойную замену становится всё сложнее и сложнее. Яспер дорожает с каждой неделей, хотя "Аякс" не сможет отказаться, если предложение будет по-настоящему привлекательным. Лично я надеюсь, что никаких предложений от "Манчестер Юнайтед" мы больше не услышим", - сказал де Бур.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2015 09:21
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1174

      Karpathian 21 августа 2015, 05:25

      Яспер рискует судьбу Мартена Стекеленбурга повторить, осевши потом в каком-нибудь дерьме и потеряв место в сборной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      n1ger0k 9 августа 2015, 12:40

      зачем он нам,если взяли Ромеро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 9 августа 2015, 10:53

      Не думаю, что он нужен МЮ.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11