«Сток» все еще планирует подписать Ярмоленко

Главный тренер "Сток Сити" Марк Хьюз дал понять, что до конца трансферного окна "гончары" будут продолжать пытаться подписать вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко.



"До конца трансферного окна "Сток" планирует подписать еще одного-двух игроков. Ярмоленко? Мы продолжаем быть настойчивыми в этом вопросе. Мы не топчемся на месте, и вместо этого собираемся действовать", - отметил Хьюз.



При этом, согласно источнику, "Сток" рассчитывает на сделку в размере 13 миллионов фунтов. Ранее Ярмоленко заявил о своём желании перейти в "Сток".