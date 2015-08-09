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    «Сток» все еще планирует подписать Ярмоленко

    Главный тренер "Сток Сити" Марк Хьюз дал понять, что до конца трансферного окна "гончары" будут продолжать пытаться подписать вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко.


    "До конца трансферного окна "Сток" планирует подписать еще одного-двух игроков. Ярмоленко? Мы продолжаем быть настойчивыми в этом вопросе. Мы не топчемся на месте, и вместо этого собираемся действовать", - отметил Хьюз.

    При этом, согласно источнику, "Сток" рассчитывает на сделку в размере 13 миллионов фунтов. Ранее Ярмоленко заявил о своём желании перейти в "Сток".

    Источник: Footboom

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    09.08.2015 08:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Malish08 9 августа 2015, 10:04

      .... спустя 10 лет.... Сток Сити пытается подписать Ярмолу, переговоры на активной стадии, но он давно ушел из большого футбола...

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 9 августа 2015, 09:46

      20 лямов долларов за игрока у которого последний год контракта - более чем приличное предложение... но Суркис не отпустит... он не умеет... Андрею надо НЕ продлевать контракт и уходить следующим летом свободнім агентом... иначе с этими сраными укро-олигархами и не получается.

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