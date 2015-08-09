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    Кокорин сегодня может стать игроком «Зенита»

    Нападающий московского «Динамо» Александр Кокорин близок к переходу в «Зенит» .Источник, владеющей информацией о Кокорине, сообщил, что сделка может быть завершена в воскресенье 9 августа.

    «На данный момент «Зенит» вышел с предложением к «Динамо» о покупке Кокорина. Параллельно менеджмент питерского клуба ведет переговоры с игроком относительно условий контракта в новой команде. Сделка может быть завершена до окончания нынешней недели», - сообщил источник.

    Действующий контракт Кокорина с клубом истекает через год, а в начале лета шли разговоры о том, что «Динамо» работает над его продлением на особых условиях.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.08.2015 08:34
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +103

      skainet 9 августа 2015, 14:23

      нафиг он зениту нужен ...дайте лучше Шейдаеву поиграть свой же молодой воспитаник по таланту то не хуже этой тряпки (( вон Ткачука купили он ФНЛ выдает тоже норм ....

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      Рейтинг: +9

      Зидан95 9 августа 2015, 14:16

      ХАХА .....ДЗЮБА В ПЕРДИВ))

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      Рейтинг: +11

      JEE 9 августа 2015, 13:53

      Лимит..

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      Рейтинг: +11

      JEE 9 августа 2015, 13:52

      Вот причем тут Газпром?! Честно, задолбали бред уже нести. Рондона продали, деньги получили. Что не ясно то?

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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik > JEE 9 августа 2015, 23:54

      Им понятно только одно- "ГАЗПОМ ТЫРИТ ДЕНЬГИ У БЕДНЫХ БАБУШЕК НА ПОКУПКУ ХАЛКОВ". Старая история, это неизлечимо

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      Рейтинг: +27

      uran102 9 августа 2015, 13:29

      посмотрим....

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      Рейтинг: +78

      karnager 9 августа 2015, 13:19

      Babyface снова насосал кому-то, понимает, что Ротенберг наигрался с динамо и надо поскорее валить

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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik 9 августа 2015, 13:10

      На кой черт он нам? Дзюба- центр нападающий, займет место Рондона, вингеры- Халк и Шатик, ЦАП- Витсель. Куда запихнуть еще Кокорина? Если покупать, то покупать на основу, это не тот игрок, которого надо на скамейку посадить. Играть в 2 напа? Не наша расстановка, и вообще, с нынешней расстановкой все клеится, не сглазить бы... Так что Кокорина либо с Дзюбой чередовать, либо сажать на банку. Супер просто перспектива..

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      Рейтинг: +10

      spbjon > KarkkiNik 9 августа 2015, 13:29

      Уберут юсупова, витсель будет играть рядом с гарсией шатов в центре под нападающим халк справа кокорин слева дзюба в центре, я считаю очень даже хороший составчик получится

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      Рейтинг: +73

      KarkkiNik > spbjon 9 августа 2015, 23:53

      Вообще, звучит неплохо, вот только накладно оставлять Витсел и убирать Юсупова, пока такой лимит действует.. Да и Аксель уйти хочет

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      Рейтинг: +10

      artemsterkh 9 августа 2015, 12:51

      Не представляю Кокорина на поле..

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      Рейтинг: +28

      Spark333 9 августа 2015, 12:19

      Деньги есть ума не надо!Типичное поведение Зеньки!!!Все дырки затыкают деньгами...А если бы не Газпром,шатались бы в середине таблицы!!!

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      Рейтинг: +71

      KraB_EgoR > Spark333 9 августа 2015, 12:26

      деньги есть от продажи Рондона в вест бромвич, не нужно приплетать газпром. а то что ВЫНУЖДЕНЫ менять Рондона на более слабого кокошу - спасибо лимиту...

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      Рейтинг: +365

      n272nm > Spark333 9 августа 2015, 12:48

      Это у свиней мозги отсутствуют, потому что Дзюбу отдали бесплатно, вместо того, что бы продать.

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 > Spark333 9 августа 2015, 12:48

      Лукойл не беднее Газпрома, а результат?
      Интересно то, что Спартак играет лучше ЦСКА, но титулы, почему то, получают кони. Правда липовые.

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      Рейтинг: +20

      Age > Зенит 2015 9 августа 2015, 14:13

      Ну ты и сравнил. Единственный газовый
      монополист и одна из нефтяных компаний.

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      Рейтинг: +13

      Red__Blue 9 августа 2015, 12:17

      Лавку греть не кому что ль?)))

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