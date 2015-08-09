Кокорин сегодня может стать игроком «Зенита»

нафиг он зениту нужен ...дайте лучше Шейдаеву поиграть свой же молодой воспитаник по таланту то не хуже этой тряпки (( вон Ткачука купили он ФНЛ выдает тоже норм ....
«На данный момент «Зенит» вышел с предложением к «Динамо» о покупке Кокорина. Параллельно менеджмент питерского клуба ведет переговоры с игроком относительно условий контракта в новой команде. Сделка может быть завершена до окончания нынешней недели», - сообщил источник.
Действующий контракт Кокорина с клубом истекает через год, а в начале лета шли разговоры о том, что «Динамо» работает над его продлением на особых условиях.